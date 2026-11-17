Κατάθεση στεφάνου απο τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

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Στο μνημείο του Πολυτεχνείου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης, καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη όσων αντιστάθηκαν στη δικτατορία.

Με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο κ. Τασούλας προχώρησε σε δήλωση, αναδεικνύοντας τη σημασία της εξέγερσης ως κορυφαίας πράξης αντίστασης απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς.

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Όπως υπογράμμισε, η γενναιότητα και η αυτοθυσία όσων συμμετείχαν στον αγώνα του Πολυτεχνείου αποτελούν διαχρονικό σύμβολο υπεράσπισης της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε: «Σήμερα τιμούμε εκείνους που με τόλμη και αυταπάρνηση ανέδειξαν το Πολυτεχνείο σε κορυφαία έπαλξη δημοκρατικής αντίστασης κατά της δικτατορίας. Γιατί πίστεψαν πως μόνο η ελευθερία και η δημοκρατία είναι δύναμη αναγέννησης για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας.

Και αυτή η αλήθεια του Πολυτεχνείου σήμερα μας εμπνέει για να χτίσουμε το μέλλον μας με τόλμη και με την απαιτούμενη ενότητα».

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi