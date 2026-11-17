Κάθε χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου, η σημαία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επετειακής πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία - Πηγή: EUROKINISSI

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου αποτελεί ιστορικό σύμβολο της εξέγερσης του 1973, συνοδεύοντας κάθε χρόνο την επετειακή πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Παρά τη σημασία της, η διαδρομή του κειμηλίου από την πύλη του Πολυτεχνείου έως τη σημερινή του φύλαξη παραμένει ιστορικά ασαφής.

Η σημαία πέρασε αρχικά από την εφημερίδα «Βραδυνή» στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες η ΠΑΣΠ έχει αναλάβει τη φύλαξη και τη μεταφορά της.

Η συνεχιζόμενη κατοχή της από τη συγκεκριμένη παράταξη έχει προκαλέσει δημόσιο διάλογο σχετικά με τη νομική κυριότητα και τη θεσμική εκπροσώπηση του συμβόλου.

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας παραμένει ανοιχτό, καθώς δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νόμιμη μεταβίβαση του ιστορικού κειμηλίου σε συγκεκριμένο φορέα.

Η σημαία υπερβαίνει τις κομματικές ταυτότητες, αποτελώντας ένα συλλογικό σύμβολο μνήμης που ανήκει στην ιστορία της ελληνικής κοινωνίας και όχι σε μία παράταξη.

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Υπάρχουν αντικείμενα που ξεπερνούν την υλική τους υπόσταση και μετατρέπονται σε σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Η αιματοβαμμένη ελληνική σημαία του Πολυτεχνείου είναι ένα από αυτά. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κειμήλια της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κάθε χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επετειακής πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία, θυμίζοντας την αντίσταση των φοιτητών και του λαού απέναντι στη δικτατορία.

Πίσω, όμως, από τη δημόσια παρουσία της βρίσκεται μια ιστορία που δεν έχει αποσαφηνιστεί σε όλες τις λεπτομέρειές της. Ποιος την περισυνέλεξε μετά την εισβολή του τανκ; Πώς διασώθηκε; Πώς πέρασε στην ΕΦΕΕ και στη συνέχεια στην ΠΑΣΠ; Και, κυρίως, σε ποιον ανήκει σήμερα;

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Κάθε χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου, η σημαία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επετειακής πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία – Πηγή: EUROKINISSI Κάθε χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου, η σημαία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επετειακής πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία – Πηγή: EUROKINISSI Κάθε χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου, η σημαία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επετειακής πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία – Πηγή: EUROKINISSI

Η νύχτα που γεννήθηκε ο συμβολισμός

Τη νύχτα της 16ης προς τη 17η Νοεμβρίου 1973, το άρμα μάχης εισέβαλε στον χώρο του Πολυτεχνείου, γκρεμίζοντας την κεντρική πύλη. Η εξέγερση που είχε ξεκινήσει ως φοιτητική κινητοποίηση είχε ήδη εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες πράξεις αντίστασης απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία.

Στην πύλη κυμάτιζε η ελληνική σημαία. Μετά την εισβολή έπεσε και διασώθηκε. Η σημαία που έμεινε στην ιστορική μνήμη ως «αιματοβαμμένη» συνδέθηκε με τα γεγονότα εκείνης της νύχτας και με τις θυσίες των ανθρώπων που συμμετείχαν στην εξέγερση.

Οι ακριβείς συνθήκες περισυλλογής της δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Δεν υπάρχει μία ενιαία, αδιαμφισβήτητη μαρτυρία που να τεκμηριώνει κάθε στάδιο της διαδρομής της από την πύλη μέχρι την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τη δικτατορία.

Αυτό το κενό στην ιστορική τεκμηρίωση θα αποτελούσε αργότερα ένα από τα σημεία της αντιπαράθεσης γύρω από την προέλευση και την κυριότητά της.

Από τη «Βραδυνή» στην ΕΦΕΕ

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές και μαρτυρίες της εποχής, η σημαία βρέθηκε μετά την εξέγερση στα γραφεία της εφημερίδας «Βραδυνή», στην Ομόνοια, υπό την κατοχή του εκδότη Τζώρτζη Αθανασιάδη.

Το πώς ακριβώς έφτασε εκεί και ποιος την παρέδωσε δεν έχει αποσαφηνιστεί με τρόπο που να κλείνει οριστικά το ζήτημα.

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Στη συνέχεια πέρασε στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος, την ΕΦΕΕ, το κεντρικό όργανο εκπροσώπησης του φοιτητικού κινήματος. Η εξέλιξη αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία: η σημαία συνδέθηκε με το σύνολο του φοιτητικού κινήματος και όχι με μία συγκεκριμένη πολιτική παράταξη.

Το 1975, στην πρώτη μεταπολιτευτική επέτειο της εξέγερσης, η σημαία βγήκε στους δρόμους και αποτέλεσε το κεντρικό σύμβολο της πορείας. Η παρουσία της σηματοδότησε τη μετάβαση από το ιστορικό κειμήλιο σε ένα ζωντανό σύμβολο της συλλογικής μνήμης.

Η διαδρομή προς την ΠΑΣΠ

Τα επόμενα χρόνια η σημαία συνδέθηκε με την ΠΑΣΠ, την Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη, που συνδέεται πολιτικά με το ΠΑΣΟΚ.

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Η ΠΑΣΠ ανέλαβε τη φύλαξη και τη μεταφορά της στις επετειακές πορείες. Η σχέση αυτή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπήρξε νόμιμη μεταβίβαση κυριότητας. Σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές, η κατοχή της συνδέθηκε με την αδυναμία λειτουργίας της ΕΦΕΕ και με την προσδοκία ότι η σημαία θα επιστρεφόταν όταν θα αποκαθίστατο η θεσμική λειτουργία της.

Η ΕΦΕΕ, ωστόσο, δεν κατάφερε να συγκροτήσει εκ νέου ένα σταθερό και λειτουργικό Κεντρικό Συμβούλιο. Η αδυναμία αυτή δημιούργησε μια κατάσταση που διατηρήθηκε για δεκαετίες: η ΠΑΣΠ κρατούσε τη σημαία, ενώ η συζήτηση για το ποιος είχε το δικαίωμα να την εκπροσωπεί και να τη διαχειρίζεται παρέμενε ανοιχτή.

Με το πέρασμα του χρόνου η παρουσία της στην κεφαλή της πορείας έγινε σχεδόν αναπόσπαστο στοιχείο του εορτασμού.

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Η σημαία στην κεφαλή της πορείας

Κάθε 17 Νοεμβρίου, η σημαία ακολουθεί μια διαδρομή που έχει αποκτήσει σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα. Η παρουσία της στις εκδηλώσεις μνήμης και στην πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία υπενθυμίζει όχι μόνο την εξέγερση αλλά και το πολιτικό περιεχόμενο της μεταπολιτευτικής επετείου.

Για πολλές γενιές φοιτητών και πολιτών, η σημαία δεν είναι ένα αντικείμενο που ανήκει σε μια παράταξη. Είναι το σύμβολο μιας ιστορικής στιγμής που υπερβαίνει τις κομματικές ταυτότητες.

Ακριβώς γι’ αυτό, η κατοχή της έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική και ηθική σημασία.

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Σε ποιον ανήκει τελικά;

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας της σημαίας επανέρχεται κατά καιρούς στον δημόσιο διάλογο. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η ΠΑΣΠ, η οποία επί δεκαετίες έχει αναλάβει τη φύλαξη και τη μεταφορά της. Από την άλλη, προβάλλεται η ιστορική και θεσμική σύνδεσή της με την ΕΦΕΕ, η οποία ήταν το συλλογικό όργανο του φοιτητικού κινήματος στο οποίο αποδόθηκε η σημαία.

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Εδώ χρειάζεται να διαχωριστούν τρία διαφορετικά ζητήματα:

Η φυσική κατοχή: Ποιος κρατά και φυλάσσει τη σημαία.

Η θεσμική εκπροσώπηση: Ποιος έχει την ιστορική νομιμοποίηση να τη μεταφέρει ως εκπρόσωπος του φοιτητικού κινήματος.

Η νομική κυριότητα: Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του αντικειμένου και ποια έγγραφα ή πράξεις αποδεικνύουν τη μεταβίβαση.

Τα τρία αυτά ζητήματα δεν ταυτίζονται. Το γεγονός ότι μια παράταξη φυλάσσει ένα ιστορικό κειμήλιο επί δεκαετίες δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι της ανήκει νομικά. Αντίστοιχα, η ιστορική σύνδεση με την ΕΦΕΕ δεν αρκεί χωρίς τεκμηρίωση για να προσδιοριστεί ο σημερινός νόμιμος κύριος.

Μέχρι να παρουσιαστούν συγκεκριμένα έγγραφα, πρακτικά παράδοσης ή άλλες αδιαμφισβήτητες αποδείξεις, η συζήτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικά λήξασα.

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Ένα σύμβολο που δεν χωρά σε κομματικά όρια

Η σημαία του Πολυτεχνείου έχει μια ιδιαιτερότητα: η ιστορική της αξία είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε οργανωτική ή κομματική διαμάχη γύρω από αυτήν.

Η εξέγερση του 1973 δεν αποτέλεσε ιδιοκτησία μιας φοιτητικής παράταξης. Συμμετείχαν φοιτητές διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων, εργαζόμενοι και πολίτες. Το ιστορικό της αποτύπωμα ανήκει στη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας.

Γι’ αυτό και η διαμάχη για τη σημαία δεν είναι απλώς μια υπόθεση φύλαξης ενός παλιού υφάσματος. Είναι μια συζήτηση για τη διαχείριση της ιστορικής μνήμης, για τη θεσμική συνέχεια του φοιτητικού κινήματος και για τα όρια ανάμεσα στη συμβολική εκπροσώπηση και την ιδιοκτησία.

Πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση, η σημαία εξακολουθεί να προηγείται της πορείας. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: μπορεί ένα σύμβολο που γεννήθηκε μέσα σε μια συλλογική εξέγερση να θεωρείται αποκλειστικό κτήμα μιας παράταξης;

Ίσως η ουσιαστικότερη απάντηση να βρίσκεται στην ίδια την ιστορία της. Η σημαία αντλεί τη δύναμή της από εκείνους που αγωνίστηκαν κάτω από αυτήν και όχι από εκείνους που την κρατούν σήμερα.