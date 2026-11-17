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Μπροστά στην συμπλήρωση 53 ετών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στη χούντα η Ολομέλεια της Βουλής τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αγωνιστών και θυμάτων που θυσιάστηκαν για την Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση έβαλε στο στόχαστρο της, ασκώντας δριμεία κριτική, τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

Αποστάσεις από τις δηλώσεις Γεωργιάδη, κράτησε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη καθώς τάχθηκε κατά εκείνων που επιχειρούν να χειραγωγήσουν και να ξαναγράψουν την Ιστορία. «Θεωρώ κεφαλαιώδους σημασίας να μπορούν τα παιδιά μας να πουν με τα λόγια τους, να ξαναπούν την ιστορία, και όχι από ανθρώπους που θέλουν να την χειραγωγήσουν ούτε, αν θέλετε, να την γράψουν ξανά», τόνισε η υπουργός Παιδείας. Η Σοφια Ζαχαράκη, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, τόνισε ακόμη ότι «τα παιδιά του Πολυτεχνείου που μεγάλωσαν, μας κληροδότησαν ένα συλλογικό χρέος να μη συνηθίσουμε τον φόβο και να μην θεωρήσουμε ποτέ την ελευθερία και τη δημοκρατία αυτονόητες».

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«Η 17η Νοεμβρίου ανήκει στη συλλογική ιστορία του ελληνικού λαού και η σημασία της υπερβαίνει τις επιμέρους πολιτικές διαφορές και μας ενώνει γύρω από τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της λαϊκής κυριαρχίας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης ο Άδωνις Γεωργιάδης

Η αντιπολίτευση άσκησε σκληρή κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

«Σήμερα στεκόμαστε απέναντι σε όσους επιχειρούν να ξεπλύνουν την προπαγάνδα της ακροδεξιάς. Είναι ντροπή να μιλάνε κάποιοι προκλητικά για το “μύθο” του Πολυτεχνείου, με τον υπουργό Υγείας να υιοθετεί τέτοιες απόψεις και να επιδίδεται στην αμφισβήτηση της ελληνικής ιστορικής πραγματικότητας», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, διαβάζοντας στο Σώμα τον κατάλογο των νεκρών και σχολιάζοντας πως «όποιος λέει ότι πολεμάει την ακροδεξιά, πρέπει να δει ποιος κάθεται δίπλα και ποιοι πορεύονται χέρι χέρι με τους ανιστόρητους αρνητές της Ιστορίας».

Η Βιβή Δάγκα, εκ μέρους του ΚΚΕ, ανέφερε ότι «είναι προσβολή στη μνήμη των νεκρών ηρώων του Πολυτεχνείου, οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις του υπουργού εμπορίου της Υγείας, ο οποίος φαίνεται να διεκδικεί και το ρόλο του υπουργού διαστρέβλωσης της ιστορίας».

«Οι νεκροί του Νοέμβρη είναι καταγεγραμμένοι. Έχουν ονόματα, οικογένειες. Έχουν γραφτεί στην ιστορία και δεν διαγράφονται», σημείωσε ο Γιάννης Αμανατίδης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως ο προοδευτικός κόσμος πρέπει να είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια να ξαναγραφτεί η Ιστορία.

«Βιώνουμε μια θεσμική πολιτική κρίση», υπογράμμισε η Τζώρτζια Κεφάλα της Πλεύσης Ελευθερίας, αποκαλώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη «αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου».

Ονομαστική αναφορά σε κάθε έναν από τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και στον χώρο που χτυπήθηκαν από τις σφαίρες των οργάνων της χούντας, έκανε εκ μέρους των ανεξάρτητων βουλευτών η Σία Αναγνωστοπούλου.