Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της Μ. Τρίτης (7/4) στον Πόρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πόρου, 36χρονος ημεδαπός, καθώς και δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένου και εντατικοποιημένου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενόψει της εορταστικής περιόδου και αποσκοπεί στην πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης και χρήσης βεγγαλικών, κροτίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας αναφορικά με 36χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος στην περιοχή του Πόρου, ο οποίος διακινεί κροτίδες, ακόμα και σε ανήλικους, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο ανωτέρω νωρίτερα είχε προβεί σε πώληση κροτίδας στους ανηλίκους, η οποία βρέθηκε στην κατοχή τους στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου απογευματινές ώρες της 7-4-2026.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -21- συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά -283- κροτίδες.