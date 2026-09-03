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Οι πολίτες μπορούν πλέον να παρακολουθούν τη θέση και την ταχύτητα των τρένων σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας railway.gov.gr και της εφαρμογής Live Train Tracker.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε την αναβάθμιση ως κρίσιμη για την ασφάλεια, τονίζοντας ότι τα νέα συστήματα αποτρέπουν το ενδεχόμενο σύγκρουσης τρένων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη για την άμεση ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο.

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Το πρώτο δρομολόγιο τρένου στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη με 100% λειτουργία τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Daniel.

Το πρώτο τρένο αναχώρησε από την Αθήνα στις 6:57 το πρωί, σηματοδοτώντας την επαναφορά της πλήρους λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

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Παράλληλα, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένων μέσω της πλατφόρμας railway.gov.gr και της εφαρμογής Live Train Tracker. Μέσω διαδραστικού χάρτη παρέχονται πληροφορίες για τη θέση και την ταχύτητα των συρμών, καθώς και για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξής τους στους σταθμούς.

Σύμφωνα με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και πρώην αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η πλατφόρμα επιτρέπει τον εντοπισμό των συρμών με ακρίβεια έως και δύο εκατοστών.

«Για πρώτη φορά 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση»

Την ολοκλήρωση των έργων και την πλήρη λειτουργία των συστημάτων ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι το απογευματινό InterCity της 2ας Σεπτεμβρίου εκτέλεσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη με πλήρη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια» και υποστήριξε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου που επιτυγχάνεται πλήρης λειτουργία των δύο συστημάτων σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Ο κ. Κυρανάκης συνέδεσε την ολοκλήρωση των έργων με τη δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, σημειώνοντας ότι η αποκατάσταση του δικτύου έγινε χωρίς παράταση του χρονοδιαγράμματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η άμεση πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει πλέον εγκατασταθεί πλήρως.

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Κυρανάκης: «Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα»

Στην ανάρτησή του, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών υποστήριξε ότι, εφόσον τα νέα συστήματα παραμείνουν σε λειτουργία, «δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο».

Όπως ανέφερε, τα συστήματα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί ώστε, σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους, το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ να λαμβάνει αυτόματα ειδοποιήσεις για παραβιάσεις κανόνων κυκλοφορίας.

«Με αυτά τα συστήματα, τα τρένα είναι πολύ πιο ασφαλή», σημείωσε, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να διαπιστώσουν οι ίδιοι τις δυνατότητες του νέου συστήματος μέσω της πλατφόρμας railway.gov.gr.

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Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να μην υπάρξουν νέες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση του ETCS.

Στην ίδια ανάρτηση ευχαρίστησε τους υπουργούς και υφυπουργούς που συμμετείχαν στην προσπάθεια, καθώς και τα στελέχη του ΟΣΕ και των εταιρειών METKA και ALSTOM που εργάστηκαν στα έργα αποκατάστασης.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ευχή η επαναφορά της πλήρους λειτουργίας του δικτύου και η παράδοση των νέων τρένων να συμβάλουν στην αύξηση των δρομολογίων και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας στον σιδηρόδρομο.

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