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Πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν ολονύχτια μάχη, προστατεύοντας με επιτυχία την ιστορική Μονή Πρέβελης και το μεγαλύτερο μέρος του εμβληματικού φοινικόδασους της περιοχής.

Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε τμήμα του φοινικόδασους κοντά στις εκβολές του ποταμού, αλλά το οικοσύστημα απέφυγε την ολοκληρωτική καταστροφή που αρχικά φοβούνταν οι τοπικές αρχές.

Οι επιτόπιες αυτοψίες και το οπτικό υλικό επιβεβαιώνουν ότι η φυσική αποκατάσταση της περιοχής παραμένει εφικτή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του προστατευόμενου δάσους παραμένει όρθιο.

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Μεγάλες πληγές άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/07) στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, στο νότιο Ρέθυμνο, και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς την Αγία Παρασκευή, τον Κέραμε, τον Ασώματο και την Πρέβελη.

Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας να αποτρέψουν τα χειρότερα σε δύο από τα σημαντικότερα τοπόσημα της περιοχής: την ιστορική Μονή Πρέβελη και το μοναδικό φοινικόδασος, τα οποία σώθηκαν χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

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Η πυρκαγιά αποτέφρωσε σχεδόν ολοκληρωτικά την έκταση πάνω από την παραλία της Πρέβελης, ενώ οι πρώτες εικόνες της επόμενης ημέρας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής αλλά και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του φοινικόδασους παραμένει όρθιο.

Σύμφωνα με το Creta24 που δημοσιεύει και τις σχετικές φωτογραφίες και βίντεο η πυρκαγιά αποτέφρωσε σχεδόν ολοκληρωτικά την έκταση πάνω από την παραλία της Πρέβελης.

Το φωτογραφικό υλικό, σε συνδυασμό με τις επιτόπιες αυτοψίες, δείχνει ότι οι ζημιές δεν είναι εκτεταμένες στο σύνολο του μοναδικού αυτού φυσικού οικοσυστήματος, όπως αρχικά υπήρχαν φόβοι.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται σε συγκεκριμένο τμήμα του φοινικόδασους, κυρίως στην περιοχή κοντά στις εκβολές του ποταμού και προς τη θάλασσα, όπου αρκετοί φοίνικες και χαμηλή βλάστηση έχουν καεί. Αντίθετα, η μεγαλύτερη έκταση του προστατευόμενου οικοσυστήματος διατηρήθηκε, γεγονός που αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τη φυσική του αποκατάσταση.

”Η καταστροφή δεν είναι εκτεταμένη στο σύνολο του Φοινικόδασους, όπως αρχικά εκφράστηκαν ανησυχίες, αλλά περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής, κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού”, τονίζεται και σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

Οι εικόνες της επόμενης ημέρας επιβεβαιώνουν ότι, παρά το τεράστιο οικολογικό πλήγμα που υπέστη η περιοχή της Πρέβελης, το εμβληματικό φοινικόδασος γλίτωσε τα χειρότερα, χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.