Σε έξαρση νέα απάτη phishing, με επιτήδειους να εμφανίζονται ψευδώς ως η Ελληνική Αστυνομία και ευρωπαϊκοί φορείς κυβερνοασφάλειας για να παραπλανήσουν πολίτες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και φέρει ως θέμα «ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ».

Στο περιεχόμενό του αναφέρεται ψευδώς ότι η «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας» έχει εντοπίσει δήθεν κυβερνοαπειλές που συνδέονται με τον παραλήπτη, ενώ γίνεται επίκληση στην Ελληνική Αστυνομία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος (EC3) και σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, προκειμένου να προσδοθεί ψευδής αξιοπιστία στο μήνυμα.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εκφράσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία αισθήματος φόβου και επείγοντος, όπως:

«ζητούν τις άμεσες απαντήσεις σας»,

«προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις»,

«άμεση σύλληψη εάν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός 24 ωρών»,

αναφορές σε δήθεν παραβιάσεις και κυρώσεις που υποτίθεται ότι προβλέπονται από το Σύνταγμα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, το μήνυμα επιχειρεί να εμφανιστεί ως επίσημο έγγραφο, περιλαμβάνοντας ψευδώς στοιχεία Υπηρεσιών και Φορέων, ενώ στο τέλος του αναγράφεται ως δήθεν υπογράφων ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, χωρίς φυσικά να έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο μήνυμα.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing) και ουδεμία σχέση έχει με τις Υπηρεσίες της.

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το @gmail.com.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία καλεί πολίτες να δώσουν εξηγήσεις για δήθεν ποινικά αδικήματα.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν απειλεί μέσω email με συλλήψεις, ποινικές κυρώσεις ή προθεσμίες συμμόρφωσης.

Η χρήση ονομάτων αξιωματούχων, λογοτύπων ή στοιχείων δημόσιων φορέων δεν αποτελεί απόδειξη γνησιότητας ενός μηνύματος.

Οι πολίτες καλούνται:

Να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα,

Να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους (links) που περιέχονται σε αυτά,

Να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα,

Να διαγράφουν άμεσα το μήνυμα

Να ενημερώνουν την Ελληνική Αστυνομία σε περίπτωση που έχουν αλληλεπιδράσει με αυτό ή έχουν παράσχει στοιχεία.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι παρακολουθεί συστηματικά αντίστοιχες περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης, υπενθυμίζοντας πως οι επιτήδειοι αξιοποιούν συχνά το κύρος δημόσιων φορέων ή εμφανίζονται ψευδώς ως ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή να παρακινήσουν πολίτες σε οικονομικές ενέργειες.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μηνύματα που προκαλούν αίσθημα επείγοντος, φόβου ή πίεσης και να ελέγχουν πάντα την εγκυρότητα του αποστολέα πριν ανταποκριθούν ή κοινοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Πηγή :astynomia.gr

