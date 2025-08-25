Στις φυλακές οδηγήθηκαν, μετά τις πολύωρες απολογίες τους, οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι που κατηγορούνται για κακουργηματική διακίνηση ναρκωτικών και για παράνομη οπλοκατοχή από κοινού.

Το κατηγορητήριο τους συνδέει με τουρκική εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, δραστηριοποιούνταν σε Ελλάδα και Ισπανία, αναπτύσσοντας δίκτυα εμπορίας ναρκωτικών, όπλων αλλά και παράτυπων μεταναστών.

Οι ίδιοι, πάντως, φέρονται να απέρριψαν πλήρως τις κατηγορίες. Υποστήριξαν ότι τα μεγάλα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν σε έρευνες της αστυνομίας προέρχονται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες στην Τουρκία, ενώ τόνισαν πως οι πολυτελείς κατοικίες τους στην Ελλάδα αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος «χρυσής βίζας».

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονται στο στόχαστρο του καθεστώτος Ερντογάν και ότι για τον λόγο αυτό είχαν ζητήσει και λάβει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας.

Πως συνελήφθησαν



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων τμημάτων, όπως η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν να διαμένουν σε βίλες και να κυκλοφορούν με πολυτελή οχήματα, ενώ στις σημειώσεις που κατασχέθηκαν φέρονται να καταγράφουν ονόματα και ποσά, πιθανόν σχετιζόμενα με το πελατολόγιο του κυκλώματος.

Προφυλακιστέοι 5 Τούρκοι: Τι κατασχέθηκε



Όπως ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν:

Πιστόλι και γεμιστήρας με 10 φυσίγγια

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

9 κινητά τηλέφωνα

Ιδιόχειρες σημειώσεις

Αποδείξεις αγορών ύψους 8.639 ευρώ

4 πολυτελή οχήματα

Χρηματικό ποσό 4.279,51 ευρώ

Οι έρευνες έγιναν τόσο σε οικίες όσο και σε οχήματα των εμπλεκομένων, ενώ η αστυνομία ερευνά περαιτέρω τη δραστηριότητα του κυκλώματος και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με άλλες εγκληματικές οργανώσεις του εξωτερικού.

Η ανησυχία για «διάδοχα σχήματα»



Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι, παρόλο που τα βασικά μέλη φαίνεται να έχουν συλληφθεί, υπάρχουν ενδείξεις πως άλλοι Τούρκοι υπήκοοι επιχειρούν να αναλάβουν τη δράση, επιχειρώντας να «στήσουν» νέα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στην Ελλάδα.

