Στη φυλακή οδηγείται ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της μετά από την πολύωρη απολογία του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι πριν από τέσσερα χρόνια, μετά την ολοκλήρωση μιας μακράς ανακριτικής διαδικασίας που κράτησε σχεδόν οκτώ ώρες.



Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, η οποία διήρκησε περίπου πεντέμισι ώρες, παρουσίασε τη δική του εκδοχή των γεγονότων ενώπιον της ανακρίτριας και ακολούθως οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για τη λήψη της απόφασης σχετικά με την ποινική του μεταχείριση.



Σε βάρος του 60χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και εμπρησμό. Παρά ταύτα, ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.



Το θύμα, Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είχε βρεθεί νεκρή στο διαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού, μετά από φωτιά που ξέσπασε στον χώρο.