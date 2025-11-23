Τα πρώτα χιόνια της σεζόν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στα χιονοδρομικά κέντρα της Ηπείρου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τη voria.gr, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στη Βασιλίτσα Γρεβενών, όπου το χιονοδρομικό κέντρο έχει ήδη ντυθεί στα λευκά. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η χιονόπτωση θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής και θα επεκταθεί και τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Η θερμοκρασία στο χιονοδρομικό κέντρο έπεσε έναν βαθμό κάτω από το 0, ενώ γύρω στο μηδέν κυμαίνονται οι θερμοκρασίες στα περισσότερα χωριά της περιοχής, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω παγετού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το epiruspost.gr, στα λευκά ντύθηκαν και άλλες περιοχές της ζώνης της Πίνδου. Τα πρώτα αποχιονιστικά της χρονιάς βγήκαν στους δρόμους για καθαρισμούς σε Δίστρατο, Μηλιά και άλλες ορεινές τοποθεσίες, προετοιμάζοντας τις υποδομές για τον χειμερινό τουρισμό.

Στα λευκά κι η Βάλια Κάλντα

Στα λευκά ντύθηκε η Βάλια Κάλντα, καθώς η πρώτη αξιόλογη χιονόπτωση της σεζόν κάλυψε το τοπίο του Εθνικού Πάρκου Πίνδου, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες αλλά και αυξημένες ανάγκες προσοχής για όσους κινούνται στην περιοχή. Η χιονόστρωση είναι ήδη εμφανής στον δρόμο που οδηγεί προς τον πυρήνα του πάρκου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ύψος του χιονιού αυξάνεται σταδιακά με το υψόμετρο.



Σύμφωνα με το epirusgate.gr, oι καιρικές συνθήκες παραμένουν χειμερινές, με χαμηλές θερμοκρασίες και κατά διαστήματα ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι αρχές συστήνουν στους επισκέπτες και στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις ορεινές διαδρομές όπου το οδόστρωμα ενδέχεται να είναι ολισθηρό.

Η Βάλια Κάλντα αποτελεί έναν από τους πιο προστατευόμενους φυσικούς θησαυρούς της χώρας και η χειμερινή της εικόνα προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος φυσιολατρών και ορειβατών. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι οι μετακινήσεις στο εσωτερικό του πάρκου πρέπει να γίνονται με σεβασμό στους κανόνες προστασίας και πάντα με τον κατάλληλο εξοπλισμό.