Οχι δεν είναι μια φωτογραφία πριν από τα Χριστούγεννα αλλά Πρωτομαγιά στην Ελλάδα! Ο καιρός επιφύλασε μια μεγάλη έκπληξη για όσους είχαν σχεδιάζει να περάσουν την πρώτη ημέρα του Μάη στη θάλασσα ή σε κάποιο καταπράσινο βουνό περπατώντας στο δάσος.
Αντι για βόλτες ήταν κατάλληλος για χιονοδρομικά κέντρα και χιονοπόλεμο στις πλαγιές μετά την πρωτοφανή ψυχρή εισβολή σε ορεινές περιοχές με τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τα ορεινά της χώρας, όπου σημειώθηκαν χιονοπτώσεις και τοπικές χιονοστρώσεις. Στον Παρνασσό και το Πήλιο, στα Χάνια το τοπίο ντύθηκε ξανά στα λευκά με χιονόστρωση 3-5 εκατοστά. Χιόνια έπεσαν ακόμα και σε Όλυμπος, Βελούχι, Χεμλό και Βασιλίτσα.