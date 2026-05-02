Οχι δεν είναι μια φωτογραφία πριν από τα Χριστούγεννα αλλά Πρωτομαγιά στην Ελλάδα! Ο καιρός επιφύλασε μια μεγάλη έκπληξη για όσους είχαν σχεδιάζει να περάσουν την πρώτη ημέρα του Μάη στη θάλασσα ή σε κάποιο καταπράσινο βουνό περπατώντας στο δάσος.

❄️ Χιονίζει ανά διαστήματα στην Πάρνηθα . Πυκνές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν το πρωί της Κυριακής.



Βίντεο : Giwrgos Gkretsikos pic.twitter.com/d3vDkDfWnG Advertisement Advertisement May 2, 2026

Αντι για βόλτες ήταν κατάλληλος για χιονοδρομικά κέντρα και χιονοπόλεμο στις πλαγιές μετά την πρωτοφανή ψυχρή εισβολή σε ορεινές περιοχές με τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τα ορεινά της χώρας, όπου σημειώθηκαν χιονοπτώσεις και τοπικές χιονοστρώσεις. Στον Παρνασσό και το Πήλιο, στα Χάνια το τοπίο ντύθηκε ξανά στα λευκά με χιονόστρωση 3-5 εκατοστά. Χιόνια έπεσαν ακόμα και σε Όλυμπος, Βελούχι, Χεμλό και Βασιλίτσα.

Με αλυσίδες και Χιόνοκουβέρτες η πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού￼



Βίντεο : Arachovameteo pic.twitter.com/yS2GT36VRS — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) May 2, 2026

Ξημερώματα 2 Μαΐου του 2026 Και το Σέλι Ημαθίας ξυπνάει στα λευκά.



Φώτο : @kemaaal__ pic.twitter.com/YBBFKomhm2 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) May 2, 2026