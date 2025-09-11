Το απόγευμα τής Τετάρτης ένας υπήκοος Φιλιππίνων, ο οποίος περπατούσε σε βραχώδη περιοχή κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στο Ψυχικό, είδε ξαφνικά μπροστά του ένα κρανίο και οστά ανθρώπου.

Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές και αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο, συνέλεξαν τα οστά και πραγματοποίησαν αυτοψία. Τα οστά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο και εάν προκύψουν στοιχεία θα συγκριθούν με τη βάση δεδομένων των εξαφανισμένων ατόμων, ενώ εάν προκύψει εύρημα που να υποδεικνύει εγκληματική ενέργεια τότε θα ενημερωθεί και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

