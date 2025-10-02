Ένα δέντρο ξεριζώθηκε στο κέντρο της Αθήνας και προσγειώθηκε πάνω σε διερχόμενο οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10) στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη στα Εξάρχεια.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας περίμενε στην οδό Γαμβέτα, που είναι ένας μικρός δρόμος στα Εξάρχεια, προκειμένου να βγει στην Εμμανουήλ Μπενάκη και τότε, ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω του, ρίχνοντάς τον από το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε.

Ο 44χρονος άνδρας τραυματίστηκε και για αυτόν τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός της Αθήνας. Να σημειωθεί ότι το δέντρο κατέληξε σε σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να σταθεί τυχερός μέσα στην ατυχία του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και άνθρωποι της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο από το οδόστρωμα.