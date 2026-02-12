Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή της Ηλείας. Το πέρασμα ανεμοστρόβιλου το προηγούμενο 24ωρο προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με δεκάδες πτώσεις δέντρων και σημαντικές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον 20 κοινότητες να μείνουν χωρίς ρεύμα από το χθες, με τους κατοίκους να περνούν τη νύχτα στο σκοτάδι, αναφέρει το ilialive.gr. Αν και από αργά το βράδυ η ηλεκτροδότηση άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται σε ορισμένες περιοχές, μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει επανέλθει πλήρως σε όλες τις κοινότητες.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αλλεπάλληλες καθιζήσεις που σημειώνονται στις ήδη επιβαρυμένες, πυρόπληκτες περιοχές του δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας. Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν σε διάφορα σημεία, απομακρύνοντας πεσμένα δέντρα και φερτά υλικά, με στόχο την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων.

Πύργος: Ανυπολόγιστες ζημιές σε ελαιώνες και καλλιέργειες-Στον «αέρα» περιουσίες-Ξεριζώθηκαν ελαιόδεντρα

Σημαντικές καταστροφές άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Πύργου, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Εκατοντάδες ελαιόδεντρα καταστράφηκαν από την μανία του ανέμου, πολλά ξεριζώθηκαν, έσπασαν και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Οι καταστροφές επεκτείνονται σε συγκεκριμένη έκταση, αρκετών στρεμμάτων με τους παραγωγούς να βλέπουν τις καλλιέργειές τους ισοπεδωμένες.

«Μέσα σε λίγα λεπτά είχαμε τεράστια καταστροφή» δηλώνει στο ilialive.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Σάκης Σπηλιωτόπουλος. «Το αγροτικό μας δίκτυο έχει ήδη καταστραφεί από τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών και τώρα ο ανεμοστρόβιλος ήρθε να συμπληρώσει την καταστροφή!». Ο πρόεδρος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των κατοίκων και ήδη έχει ενεργήσει ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς για να προχωρήσουν στην καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών.

Σπιάντζα: Η διάβρωση προχωρά και “γκρεμίζει” σπίτια

Η διάβρωση των ακτών στην περιοχή της Μούτελης και της Σπιάντζας ενισχύεται από τους νοτιοδυτικούς ανέμους που αυτό το χειμώνα πνέουν με ένταση στην περιοχή.

Έτσι μετά τα σπίτια που “πήρε” η θάλασσα στη Μούτελη, πέφτουν σπίτια και στη Σπιάντζα κοντά στο Νταραβέρι.

Εντυπωσιακή και συνάμα τρομακτική είναι η εικόνα δύο διώροφων σπιτιών στην πρώτη γραμμή.

Η θάλασσα “καταβρόχθησε” τη βάση τους και σιγά σιγά κατέστρεψε και μεγάλο τμήμα του ισογείου.

Σε Κατάκολο και Φωναίτικα οι ζημιές είναι εκτεταμένες καθώς ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε, σήκωσε στέγαστρα, δέντρα και έσπασε τζαμαρίες επιχειρήσεων.

Διακοπή κυκλοφορίας και ζημιές και στην Ηλεία



Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία και στην Ηλεία. Κλειστό παραμένει το οδικό δίκτυο που συνδέει την Αλφειούσα με τα Μακρίσια, στο ύψος του φράγματος του Αλφειού λόγω πτώσης δέντρου.

Καθιζήσεις και κατολισθήσεις στην Παλαιοκαστρίτσα

Αποκλεισμένος παραμένει ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στο τουριστικό θέρετρο της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα, καθώς για τρίτη συνεχόμενη μέρα τεράστιοι βράχοι και όγκοι χώματος παρασύρθηκαν από την πλαγιά.

Συνεργεία της περιφέρειας συνεχίζουν τις προσπάθειες απομάκρυνσης των βράχων, ωστόσο υπάρχει ανησυχία για τη σαθρότητα του εδάφους λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και των τόνων νερού που έχει πέσει στο νησί από το Νοέμβριο έως και σήμερα.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χρήστος Μιχαλάς, υπογράμμισε στο ΕΡΤnews.gr, ότι κατολισθήσεις σημειώνονται κάθε χρόνο, όμως, ποτέ σε τόσο μεγάλη έκταση, τονίζοντας τον κίνδυνο να φύγει μεγαλύτερο κομμάτι, και όχι απαραίτητα εν ώρα βροχόπτωσης.

Στο χωριό Λάκωνες, κοντά στην Παλαιοκαστρίτσα, αποκολλήθηκαν τρεις μεγάλοι βράχοι οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα στην είσοδο του χωριού.

Προβλήματα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που επιδεινώθηκαν το τελευταίο διήμερο έχουν παρουσιαστεί σε πολλά σημεία το οδικού δικτύου τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο συγκρότημα, όπως στο χωριό Ζυγός όπου 100 περίπου μέτρα του επαρχιακού οδικού δικτύου έχουν υποστεί καθίζηση σε μεγάλο μέρος τους.

Κατολισθήσεις και στην Πρέβεζα

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ο Μύτικας Πρεβέζης, έπειτα από κατολίσθηση. Κλειστός παραμένει ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα της Πρέβεζας με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Τα σκαπτικά μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς για να μην καταλήξουν τόνοι από πέτρες και χώματα στη θάλασσα, ενώ σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η δυτική πλευρά του χωριού.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι τοπικέ Αρχές για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην παραλιακή ζώνη, καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει τη διάβρωση της ακτής.