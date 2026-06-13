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Νέα φωτιά ξέσπασε στη χώρα και πιο συγκεκριμένα στα Μέθανα Τροιζηνίας, το μεσημέρι του Σαββάτου (13.06.2026), σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μέθανα. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Advertisement Advertisement June 13, 2026

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 23 πυροσβέστες να επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς, υποστηριζόμενοι από έξι πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Στη μάχη για την κατάσβεση συνδράμουν επίσης και ισχυρές εναέριες δυνάμεις, ενώ επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Σχίνος επίσης στον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε βραχώδες και δύσβατο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.