Σοκ στη Ραφήνα από τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας και του γιου της, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, λίγα μέτρα μακριά από το Αστυνομικό Τμήμα. Η τραγική ανακάλυψη έγινε ύστερα από έντονη δυσοσμία που κινητοποίησε τους γείτονες.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν ένα σοκαριστικό θέαμα. Η 80χρονη γυναίκα και ο 55χρονος γιος ήταν νεκροί πιθανότατα αρκετές ημέρες. Tα σώματα εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δείχνει ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει προ πολλών ημερών, χωρίς κανείς να τους έχει αναζητήσει.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Οι πρώτες ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης και ο χώρος δεν παρουσίαζε σημάδια πάλης ή αναστάτωσης.

Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν η αιτία και ο ακριβής χρόνος θανάτου των δύο ανθρώπων.

Η ηλικιωμένη και ο γιος της διέμεναν μόνοι και, όπως αναφέρουν οι γείτονες, είχαν ελάχιστες κοινωνικές επαφές.

Πηγή: rpn.gr