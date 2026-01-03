Πυρκαγιά ξέσπασε σε κατοικία επί της οδού Αγίας Μαγδαληνής, στη Ραφήνα Αττικής το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, εντοπίστηκε εντός της οικίας άτομο αγνώστων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της #πυρκαγιάς σε οικία στη Ραφήνα Αττικής. Advertisement Advertisement January 3, 2026

Όπως μετέδωσε το iReafina.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί. Η μονοκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ στο σημείο πρώτα έσπευσε όχημα της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας Πικερμίου. Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς αλλά η φωτιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο.