Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:10 σε οικοπεδικούς χώρους και δεν απειλεί μέχρι στιγμής κάποια επιχείρηση ή κατοικημένη περιοχή, ενώ στο σημείο πνέουν άνεμοι εντάσεως 4-5 μποφόρ.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Advertisement

Advertisement

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2026