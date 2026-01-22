Facebook/Mixalis Marinakis - Η στιγμή που χείμαρρος «κόβει» στα δύο την Λεωφόρο Καλυβίων, λίγα χιλιόμετρα έξω από Καλύβια και Λαγονήσι

Η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) στην Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Αττική. Στον δήμο Σαρωνικού και πιο συγκεκριμένα σε Καλύβια και Λαγονήσι εντοπίστηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ ζημιές παρατηρήθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η σφοδρή βροχόπτωση που άρχισε περίπου στις 18:00 χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, είχε ως αποτέλεσμα την δυσκολία στην μετακίνηση των κατοίκων – οι οποίοι είχαν ενημερωθεί από την Πολιτική Προστασία νωρίτερα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα – και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, για απάντληση υδάτων, αλλά και του δήμου Σαρωνικού, για την απομάκρυνση φερτών υλικών.

Στην Λεωφόρο Καλυβίων, λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Καλύβια, τα ορμητικά νερά γκρεμίζουν την μάντρα ενός σπιτιού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χείμαρρος, ο οποίος διέσχισε γειτονική επιχείρηση και κατέληξε στις αυλές σπιτιών, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Facebook/ΛΑΓΟΝΗΣΙ – Mixalis Marinakis

Στο βίντεο διακρίνονται οχήματα, τα οποία διέρχονται από το εν λόγω σημείο λίγα δευτερόλεπτα πριν από την κατάρρευση της μάντρας.

Προβλήματα σε Καλύβια, Λαγονήσι, Γαλάζια Ακτή

Εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας, παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα σε αρκετά σημεία του δήμου Σαρωνικού και κατά την διάρκεια της νύχτας, ο δήμος «επιστράτευσε» μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παράδοση στην κυκλοφορία διάφορων δρόμων της περιοχής, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στις οδούς Γαλάζιας Ακτής, Απειράνθου, Παναγή Μιχάλη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σαρωνικού, Δημήτρη Παπαχρήστου, τα κλιμάκια της αρμόδιας Διεύθυνσης του δήμου αναμένεται να ξεκινήσουν από την Δευτέρα (26/1) αυτοψίες στις πληγείσες κατοικίες.

Facebook/Δημήτρης Παπαχρήστου

Facebook/Δημήτρης Παπαχρήστου