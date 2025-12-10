βΦωτογραφικό υλικό από τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο 45χρονου, τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, στα Καλύβια Αττικής, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Για την αστυνομία παραμένει μυστήριο η εξιχνίαση της υπόθεσης αυτής, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη γιατί ήταν στόχος ο 45χρονος κάτοχος του αυτοκινήτου.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε εντελώς τυχαία χάρη στην παρατηρητικότητα ενός άλλου οδηγού που είδε τη σακούλα με το μηχανισμό να κρέμεται από την εξάτμιση του οχήματος και τον ενημέρωσε ότι κάτι ύποπτο βρίσκεται κάτω από το αυτοκίνητό του.

Όταν ο 45χρονος αλλοδαπός σταμάτησε το αυτοκίνητό του και το έλεγξε, είδε τα τμήματα του μηχανισμού να προεξέχουν από τη σακούλα και ενημέρωσε τις αρχές.

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών πήγε στο σημείο και απενεργοποίησε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Στόχος των δραστών, σύμφωνα με αστυνομικές αρχές, ήταν από την υπερθέρμανση στην εξάτμιση να ενεργοποιηθεί αυτοσχέδιος μηχανισμός και να τυλιχθεί στις φλόγες το αυτοκίνητο, με άγνωστα βέβαια αποτελέσματα.

Τα γκαζάκια και τα υπολείμματα της εμπρηστικής βόμβας μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό του κατασκευαστή του αυτοσχέδιου μηχανισμού.