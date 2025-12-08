Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στις αρχές για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην οδό Ρήγα Φεραίου, στα Καλύβια Θορικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί εντόπισαν εκρηκτικό μηχανισμό τυλιγμένο μέσα σε σακούλα, η οποία είναι δεμένη με δεματικά κάτω από ένα αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό.

Επι τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπου έχουν αποκλείσει το σημείο, ενώ αναμένεται να φτάσουν στο σημείο και τα ΤΕΕΜ για να κρίνουν αν χρειάζεται να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.