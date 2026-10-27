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Η εκδήλωση συγκέντρωσε 370 άτομα, σημειώνοντας ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη γευσιγνωσία του συγκεκριμένου είδους.

Η στοχευμένη αλιεία και η κατανάλωση του λεοντόψαρου προτείνονται ως εργαλεία για τον περιορισμό των πληθυσμών του, οι οποίοι απειλούν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου.

Παρά την επικινδυνότητα των αγκαθιών του, το ψάρι είναι κατάλληλο για βρώση εφόσον προετοιμαστεί σωστά από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Η δράση υπογράμμισε την ανάγκη για επιστημονική παρακολούθηση και συνεργασία μεταξύ φορέων, αλιέων και καταναλωτών για την αποτελεσματική διαχείριση των ξενικών ειδών.

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Μια πρωτοβουλία που ένωσε τη γαστρονομία με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στη Σαντορίνη, με επίκεντρο το λεοντόψαρο, ένα εισβολικό ξενικό είδος που εξαπλώνεται στη Μεσόγειο και επηρεάζει την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Στην εκδήλωση, η οποία φιλοξενήθηκε στον χώρο Santo 1911, στη Βλυχάδα, έλαβαν μέρος 370 άτομα, τα οποία δοκίμασαν διαφορετικές συνταγές με βασικό συστατικό το λεοντόψαρο. Η προσέλευση ξεπέρασε τον αρχικό στόχο των 250 συμμετεχόντων και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η δράση κατέγραψε ρεκόρ Guinness World Records για τη μεγαλύτερη γευσιγνωσία λεοντόψαρου.

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Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος GuardIAS, που ασχολείται με τις επιπτώσεις των εισβολικών ξενικών ειδών. Βασικός στόχος ήταν να αναδειχθεί πώς η στοχευμένη αλιεία και η κατανάλωση ενός είδους που απειλεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα μπορούν να αποτελέσουν συμπληρωματικά μέσα για τον περιορισμό των πληθυσμών του.

Το λεοντόψαρο και η εξάπλωσή του στη Μεσόγειο

Το λεοντόψαρο (Pterois miles) ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη εμφάνισή του και τις χαρακτηριστικές ακτίνες των πτερυγίων του. Παρά την εντυπωσιακή όψη του, η εξάπλωσή του προκαλεί ανησυχία, καθώς μπορεί να διαταράξει την ισορροπία των οικοσυστημάτων στις περιοχές όπου εγκαθίσταται.

Η παρουσία του στη Μεσόγειο συνδέεται με τη μετακίνηση θαλάσσιων ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, μια διαδικασία γνωστή ως λεσεψιανή μετανάστευση. Παράλληλα, η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων ευνοεί την εξάπλωση ορισμένων θερμόφιλων ειδών.

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Ως αποτελεσματικός θηρευτής, το λεοντόψαρο τρέφεται με μικρά ψάρια και ασπόνδυλα, ασκώντας πίεση στους τοπικούς πληθυσμούς άλλων ειδών. Όταν οι αριθμοί του αυξάνονται σημαντικά, οι επιπτώσεις μπορούν να επεκταθούν στις τροφικές αλυσίδες και στη συνολική λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Ο περιορισμός του πληθυσμού του αποτελεί δύσκολη υπόθεση, λόγω της γρήγορης εξάπλωσης και της αναπαραγωγικής του ικανότητας. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, απουσιάζουν επαρκείς φυσικοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να ελέγξουν την αύξησή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στοχευμένη αλιεία και η ενίσχυση της κατανάλωσής του εξετάζονται ως πρόσθετα εργαλεία διαχείρισης. Η δημιουργία ζήτησης μπορεί να δώσει κίνητρο στους αλιείς να το αλιεύουν συστηματικότερα, συμβάλλοντας στον περιορισμό των τοπικών πληθυσμών του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί αυτοτελή λύση ούτε μπορεί να οδηγήσει από μόνη της στην εξάλειψη του είδους από τη Μεσόγειο.

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Για τον λόγο αυτό, η αξιοποίησή του χρειάζεται να συνοδεύεται από επιστημονική παρακολούθηση, ενημέρωση των πολιτών, συνεργασία με τους επαγγελματίες της αλιείας και ευρύτερα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Από τη θάλασσα στο πιάτο

Η διοργάνωση στη Σαντορίνη επιχείρησε να φέρει το περιβαλλοντικό ζήτημα πιο κοντά στο κοινό, μετατρέποντας την ενημέρωση σε μια βιωματική γαστρονομική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές συνταγές με λεοντόψαρο και να γνωρίσουν τις δυνατότητες αξιοποίησής του στην κουζίνα.

Στην προετοιμασία και την υλοποίηση της εκδήλωσης συνέβαλαν καταξιωμένοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες της εστίασης, αλιείς, εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι του νησιού. Ανάμεσα στους σεφ που συμμετείχαν ήταν οι Ηλίας Αναστασιάδης, Μίλτος Αρμένης, Γιάννης Γαβαλάς, Αντώνης Ασμάνης, Λευτέρης Λαζάρου, Χρήστος Λαπάς, Παναγιώτης Λαμπράκης, Γιάννης Λουκάκος, Μιχάλης Στέφανος, Κώστας Μπουγιούρης, Χάρης Νικολούζος, Μανώλης Παπουτσάκης, Νίκος Ρούσσος, Αλεξ Τσιοτίνης, Μιχάλης Χάσικος, Γρηγόρης Χέλμης και Francesco Brutto.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η δημιουργία της pastry chef Ειρήνης Πολυβίου, η οποία παρουσίασε ένα τρισδιάστατο λεοντόψαρο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από γλυκό, δίνοντας μια διαφορετική, καλλιτεχνική διάσταση στην εκδήλωση.

Η ασφάλεια στην κατανάλωση

Το λεοντόψαρο φέρει δηλητηριώδη αγκάθια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν έντονο πόνο και άλλες επιπτώσεις σε περίπτωση τσιμπήματος. Αυτό, ωστόσο, δεν καθιστά αυτομάτως ακατάλληλο για κατανάλωση το κρέας του.

Με τον κατάλληλο χειρισμό και την προσεκτική αφαίρεση των επικίνδυνων αγκαθιών από εκπαιδευμένους επαγγελματίες, το ψάρι μπορεί να αξιοποιηθεί ως τρόφιμο. Καθοριστική σημασία έχουν η ασφαλής αλιεία, η μεταφορά, η διαχείριση και η προετοιμασία του, με την τήρηση των απαραίτητων προφυλάξεων σε κάθε στάδιο.

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Η ενημέρωση των αλιέων, των επαγγελματιών της εστίασης και των καταναλωτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας. Η ενίσχυση της ζήτησης χρειάζεται να συνοδεύεται από υπεύθυνη διαχείριση και γνώση των κινδύνων, ώστε η γαστρονομική αξιοποίηση να πραγματοποιείται με ασφάλεια.

Παράλληλα, κάθε προσπάθεια περιορισμού του είδους οφείλει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους θαλάσσιων περιοχών. Η στοχευμένη αλιεία μπορεί να συμβάλει στη μείωση των τοπικών πληθυσμών, αλλά η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη συστηματική εφαρμογή της και τον συνδυασμό της με ευρύτερα μέτρα διαχείρισης.

Η συμβολή της τοπικής κοινωνίας

Καθοριστική για την πραγματοποίηση της δράσης ήταν η συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων της Σαντορίνης, οι οποίοι συνέδεσαν την προστασία του περιβάλλοντος με την τοπική οικονομία, τη φιλοξενία και τον τουρισμό.

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Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν επιχειρήσεις όπως οι Andronis Hotel, Aressana Hotel, Caldera Collection, Empiria Group, Idol, Santorinia, Meltemi, Magma Soul, Sanafi, Oia Γεύσεις και De Sol. Στρατηγικός συνεργάτης της εκδήλωσης ήταν η Empiria Group.

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Στην υποστήριξη της διοργάνωσης συνέβαλαν επίσης οι Sigalas Santorini, Vita Epsilon, Europe Direct South Aegean, Cyclades Preservation Fund, οι Δήμοι Θήρας και Ιεράπετρας, η Santo Wines, η Santo 1911, η Seajets, η Attica Group και η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των εθελοντών και των επαγγελματιών που διέθεσαν χρόνο, γνώσεις και υπηρεσίες, καθώς και του φωτογράφου Thano Rivio και του Volcano TV, που κατέγραψαν την εκδήλωση.

Ένα ρεκόρ με περιβαλλοντικό μήνυμα

Η καταγραφή του ρεκόρ Guinness World Records για τη μεγαλύτερη γευσιγνωσία λεοντόψαρου έδωσε στη δράση τη δυνατότητα διεθνούς προβολής, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα περιβαλλοντικό ζήτημα που παραμένει άγνωστο σε σημαντικό μέρος του κοινού.

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Πέρα από τον αριθμό των συμμετεχόντων, η πρωτοβουλία επιχείρησε να δείξει πώς η περιβαλλοντική ενημέρωση μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινότητα μέσα από τη γαστρονομία. Η γνωριμία με ένα εισβολικό είδος μέσω της κατανάλωσής του μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται στα θαλάσσια οικοσυστήματα και να αναδείξει εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη διαχείρισή του.

Η εκδήλωση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ευρωπαϊκού έργου GuardIAS για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τα εισβολικά ξενικά είδη, με έμφαση στη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας, των επαγγελματιών και της κοινωνίας.

Το μήνυμα της πρωτοβουλίας συνοψίζεται στο σύνθημα: «Save the Mediterranean. Put lionfish on your plate» — «Σώστε τη Μεσόγειο. Βάλτε το λεοντόψαρο στο πιάτο σας».

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