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Διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς σεφ με συνολικά 15 αστέρια Michelin θα συζητήσουν για το μέλλον της τροφής και τη βιωσιμότητα.

Οι συζητήσεις του φόρουμ θα επικεντρωθούν στη θεματική της αξίας της θρέψης και στο ταξίδι της πρώτης ύλης έως το τραπέζι.

Μέσα από ομιλίες και live cooking experiences, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τεχνικές και ιδέες για τη διαμόρφωση της σύγχρονης γαστρονομίας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει απεριόριστο φαγητό και εκλεκτά ποτά από τις συμμετέχουσες ομάδες εστίασης.

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Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, που έφερε κοντά κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chef, επαγγελματίες της γαστρονομίας, παραγωγούς και χιλιάδες επισκέπτες, με επίτιμο καλεσμένο τον παγκοσμίου φήμης Massimo Bottura, το Gastrosophy Fest powered by Protergia επιστρέφει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με ένα ακόμη πιο πλούσιο πρόγραμμα γεύσης, γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικών συναντήσεων.

Στη φετινή διοργάνωση, διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς chefs, με συνολικά 15 αστέρια Michelin, συναντώνται στην Αθήνα για μία ημέρα αφιερωμένη στη γαστρονομία, τη δημιουργικότητα και το μέλλον της τροφής.

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Από τη διεθνή γαστρονομική σκηνή, θα συμμετάσχουν η Ana Roš, chef του περίφημου Hiša Franko στη Σλοβενία και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ευρωπαϊκής γαστρονομίας, ο Mauro Uliassi, ένας από τους πλέον καταξιωμένους chef της Ιταλίας, ο Tom Aikens, μία από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες της βρετανικής fine-dining σκηνής, ο Rafael Cagali, chef-patron του Da Terra στο Λονδίνο, καθώς και οι Merlin Labron-Johnson και Joe Otway, δύο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης βρετανικής γαστρονομίας.

Joe Otway

Μαζί τους, σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας, μεταξύ των οποίων οι Παναγιώτης Γιακαλής, Πέτρος Δήμας, Νίκος Θωμάς, Νίκος Καραθάνος, Αστέριος Κουστούδης, Παύλος Κυριάκης, Λευτέρης Λαζάρου, Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, Έκτορας Μποτρίνι, Γκίκας Ξενάκης, Αλέξανδρος Παπανδρέου, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, Πέτρος Συρίγος και Αλέξανδρος Τσιοτίνης.

Λευτέρης Λαζάρου

Χριστόφορος Πέσκιας

Στο forum συμμετέχει επίσης ο Γιάννης Καρακάσης, με σημαντική διεθνή παρουσία στον χώρο του κρασιού.

Οι συζητήσεις του φετινού forum έχουν κεντρικό άξονα τη θεματική «The Value of Nourishment and Its Journey» («Η αξία της θρέψης και το ταξίδι της») και ακολουθούν το ταξίδι της τροφής, από το σύστημα που μας θρέφει, τη θάλασσα και την πρώτη ύλη έως τη γαστρονομική ταυτότητα, το κρασί, την κοινωνική ευθύνη των chef και το τραπέζι του μέλλοντος.

Την παρουσίαση του Gastrosophy Fest powered by Protergia αναλαμβάνει η Φαίη Σκορδά.

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Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις και live cooking experiences, chef και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας θα μοιραστούν ιστορίες, ιδέες, τεχνικές και δημιουργίες, ανοίγοντας έναν διεθνή διάλογο γύρω από την τροφή, την προέλευσή της, τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της γαστρονομίας.

Οι ομάδες των Basegrill, Ateno, Travolta, Hoocut και MetaMeat, προσκαλούν το κοινό να δοκιμάσει, να ανακαλύψει και να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή γεύσης.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 13:00.

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Info

Gastrosophy Fest powered by Protergia

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (Tae Kwon Do)

Ώρα προσέλευσης: 13:00

Early bird: 45€

Με το εισιτήριο το κοινό δοκιμάζει απεριόριστο φαγητό, εκλεκτές ετικέτες κρασιών και ποιοτικές προτάσεις ζύθου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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