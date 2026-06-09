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Βαρκελώνη, Νέα Υόρκη, Πόλη του Μεξικού ή Αθήνα; Ποιες είναι οι πόλεις που προσφέρουν τις καλύτερες γαστρονομικές εμπειρίες για το 2026;

Στην κορυφή των καλύτερων γαστρονομικών προορισμών του πλανήτη για το 2026 βρίσκεται η Λίμα του Περού, σύμφωνα με τη λίστα του περιοδικού Time Out, στην οποία η Αθήνα κατόρθωσε να κερδίσει μια θέση στην πρώτη δεκάδα.

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Αναφορικά με τα κριτήρια, αυτά αφορούσαν την ποιότητα των εστιατορίων και του φαγητού, την οικονομική προσιτότητα και την τοπική κουλτούρα, ενώ συντάκτες και ειδικοί γαστρονομίας του εκδοτικού οίκου αξιολόγησαν τα ευρήματα, συμπεριλαμβάνοντας στη λίστα μόνο μία πόλη από κάθε χώρα – εκείνη με τις περισσότερες ψήφους.

Top 20 food cities in the world revealed for 2026 – see where NYC ranks after being ignored last year https://t.co/TcJIXjbFQv pic.twitter.com/di2UPDzfzP June 8, 2026

Ποιες πόλεις συμπληρώνουν την τριάδα

Η Λίμα του Περού κατέκτησε την πρώτη θέση. Αναγνωρίζεται ευρέως ως η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής, φημισμένη για θαλασσινές λιχουδιές όπως το σεβίτσε και το causa Limeña, εκλεπτυσμένο κρύο πιάτο με στρώσεις πατάτας. Παράλληλα, η πόλη αναδείχθηκε ως η πιο προσιτή οικονομικά για έξοδο ανάμεσα στις είκοσι κορυφαίες της λίστας, προσφέροντας ποιοτικό φαγητό σε χαμηλό κόστος.

Στη δεύτερη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατατάχθηκε η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, η οποία διακρίνεται για τη ζωντανή κουλτούρα του street food. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν πιάτα με γλυκές, πικάντικες, ξινές και αλμυρές γεύσεις σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Πόλη του Μεξικού, με ένα γαστρονομικό τοπίο που εκτείνεται από βραβευμένα εστιατόρια μέχρι παραδοσιακές υπαίθριες αγορές. Ιδιαίτερη θέση κατέχει το taco al pastor, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της πόλης.

Στην τέταρτη θέση, το Λονδίνο ξεχωρίζει για τον πολυπολιτισμικό γαστρονομικό χαρακτήρα του, συγκεντρώνοντας σχεδόν κάθε κουζίνα του πλανήτη. Η βρετανική πρωτεύουσα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από τους ντόπιους όσον αφορά την ποιότητα των εστιατορίων. Η Borough Market, η παλαιότερη αγορά τροφίμων της πόλης με ιστορία από τον 12ο αιώνα, αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τους επισκέπτες.

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Η Βαρκελώνη, με γαστρονομικό χαρακτήρα έντονα επηρεασμένο από τη μεσογειακή ιστορία, συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Το Time Out αναδεικνύει τις τοπικές αγορές και τις καταλανικές παραδόσεις που καθιστούν την πόλη μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως. Χαρακτηριστικά τοπικά εδέσματα αποτελούν το pa amb tomàquet (ψωμί με ντομάτα) και οι patatas bravas.

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Η κορυφαία πόλη των ΗΠΑ κατατάσσεται στη 15η θέση και είναι η Νέα Υόρκη. Το Time Out υπογραμμίζει τη στενή σύνδεση της γαστρονομίας της Νέας Υόρκης με την πλούσια ιστορία των μεταναστών. Αποτελώντας σημείο συνάντησης γεύσεων από ανθρώπους που μετανάστευσαν από κάθε γωνιά του πλανήτη, η αμερικανική μεγαλούπολη φημίζεται για μερικές από τις καλύτερες πίτσες, μπέιγκελ και παστράμι παγκοσμίως.

Η αξιολόγηση της Αθήνας

Η Αθήνα κατέλαβε την ένατη θέση στη διεθνή κατάταξη, που, σύμφωνα με το Time Out, συνδυάζει ιστορικές ταβέρνες με δεκαετίες παρουσίας, σύγχρονες γαστροταβέρνες και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δυναμική γευστική σκηνή. «Σεφ της νέας γενιάς επαναπροσδιορίζουν τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, δίνοντας νέα μορφή και αισθητική σε γνώριμες γεύσεις».

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Η Αθήνα συγκέντρωσε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες από την επιτροπή ειδικών του Time Out, με το 80% των ειδικών να τη χαρακτηρίζει ως έναν από τους πιο συναρπαστικούς γαστρονομικούς προορισμούς της εποχής. Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι ίδιοι οι κάτοικοι, καθώς το 78% των Αθηναίων αξιολόγησε θετικά τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα στοιχεία που ξεχωρίζουν περισσότερο στην αθηναϊκή γαστρονομική εμπειρία είναι οι καφετέριες και τα οικογενειακά εστιατόρια.

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Σύμφωνα με τη Βιρτζίνια Γκιλ, επικεφαλής σύνταξης του Time Out στις ΗΠΑ, οι πόλεις που διακρίθηκαν δεν ξεχωρίζουν μόνο για τα εστιατόριά τους αλλά και για την ιστορία που κρύβεται πίσω από τις γεύσεις τους.

Όπως σημείωσε, κάθε πόλη διαθέτει τη δική της γαστρονομική ταυτότητα, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από μεταναστευτικά ρεύματα, τοπικά προϊόντα και παραδόσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.

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Οι 20 κορυφαίες πόλεις για φαγητό το 2026

1. Λίμα, Περού

2. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

3. Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

4. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

5. Βαρκελώνη, Ισπανία

6. Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ

7. Μελβούρνη, Αυστραλία

8. Πεκίνο, Κίνα

9. Αθήνα, Ελλάδα

10. Λισαβόνα, Πορτογαλία

11. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

12. Οσάκα, Ιαπωνία

13. Μπανγκαλόρ, Ινδία

14. Νάπολη, Ιταλία

15. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

16. Χονγκ Κονγκ

17. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

18. Μασσαλία, Γαλλία

19. Κοπεγχάγη, Δανία

20. Μεδεγίν, Κολομβία