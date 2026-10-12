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Η διοργάνωση φιλοξένησε περίπου 1.000 άτομα, προσφέροντας ένα πρόγραμμα με ομιλίες, συζητήσεις και ζωντανές μαγειρικές επιδείξεις γύρω από τη διατροφή και τη βιωσιμότητα.

Διακεκριμένοι σεφ με συνολικά 15 αστέρια Michelin αντάλλαξαν ιδέες για το μέλλον του φαγητού, την αξία της θρέψης και τη σημασία της ελληνικής πρώτης ύλης.

Το φεστιβάλ ανέδειξε τη δημιουργικότητα της σύγχρονης γαστρονομικής σκηνής μέσα από γευστικές εμπειρίες που επιμελήθηκαν γνωστές ομάδες εστιατορίων της χώρας μας.

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Γεύσεις που μας ταξίδεψαν, αρώματα που ξύπνησαν αναμνήσεις και ξεχωριστές γαστρονομικές δημιουργίες συνέθεσαν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εμπειρία στο Gastrosofy Fest powered by Protergia, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Γήπεδο Φαλήρου Tae Know Do.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο της γεύσης, όπου η παράδοση συνάντησε τη δημιουργικότητα και κάθε πιάτο, κάθε άρωμα και κάθε νέα δοκιμή είχε τη δική του ιστορία να διηγηθεί. Όπως πολύ εύστοχα το έθεσε ο σεφ Σπύρος Λιάκος, «θέλαμε να στρώσουμε ένα μεγάλο τραπέζι και όχι να κάνουμε ένα ακόμα φεστιβάλ».

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Η HuffPost βρέθηκε στη μεγάλη γαστρονομική γιορτή με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής και διεθνούς γαστρονομίας. Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, το φεστιβάλ επέστρεψε με ένα πλούσιο πρόγραμμα αφιερωμένο στη γεύση, τη γνώση, την έμπνευση και τις δημιουργικές συναντήσεις. «Η φετινή διοργάνωση έθεσε στο επίκεντρο της, την ελληνική θρέψη», ανέφερε στη συνέχεια ο σεφ Σπύρος Λιάκος, ο οποίος, μαζί με τον αδελφό του, Βαγγέλη, εμπνεύστηκε και δημιούργησε το φεστιβάλ.

Ο σεφ Σπύρος Λιάκος

«Η διοργάνωση αυτή γεννήθηκε χάρης τον ελληνικό πλούτο σε πρώτες ύλες αλλά και χάρης μίας νέας γενιάς μαγείρων, η οποία αναζητά συνέχεια το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό. Θέλω να φύγετε από εδώ με ερωτήσεις, θέλω να σας κάνουμε να σκεφτείτε περισσότερο για τη συνάρτηση της ποιότητας και των υλικών, αν και για να βρίσκεστε εδώ, το κάνετε ήδη», κατέληξε ο σεφ εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό για την ενθουσιώδη ανταπόκρισή του.

Τα πρόσωπα της ημέρας: Από την προέλευση του φαγητού μέχρι την εξέλιξη του

Με μία προσέλευση η οποία άγγιξε σχεδόν τα χίλια άτομα, και με ανθρώπους κάθε ηλικίας, διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς chefs, με συνολικά 15 αστέρια Michelin, συναντήθηκαν στην Αθήνα, δημιουργώντας ένα δόκιμο περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και εμπειριών γύρω από το φαγητό, το παρόν και το μέλλον του αλλά και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης των εστιατορίων με τον πελάτη.

Ανάμεσα στις διεθνείς παρουσίες που έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα ήταν η Ana Roš, από το περίφημο Hiša Franko στη Σλοβενία, ο Mauro Uliassi, ο Tom Aikens, ο Rafael Cagali του Da Terra στο Λονδίνο, καθώς και οι Merlin Labron-Johnson και Joe Otway. Δίπλα τους, σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας, όπως οι Παναγιώτης Γιακαλής, Πέτρος Δήμας, Νίκος Θωμάς, Νίκος Καραθάνος, Αστέριος Κουστούδης, Παύλος Κυριάκης, Λευτέρης Λαζάρου, Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, Γκίκας Ξενάκης, Αλέξανδρος Παπανδρέου, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, Πέτρος Συρίγος και Αλέξανδρος Τσιοτίνης, συνέβαλαν με τη δική τους δημιουργική ματιά στη μοναδική εμπειρία της διοργάνωσης.

Στο forum συμμετείχε επίσης ο Γιάννης Καρακάσης, μεταφέροντας τη δική του οπτική στον κόσμο του κρασιού, κάνοντας μία ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία της ελληνικής οινοποιίας και τις δυνατότητές της να ενισχύσει την παρουσία της στη διεθνή σκηνή.

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Με άξονα την αξία της θρέψης και το ταξίδι της τροφής, είχαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε ζητήματα που αφορούν την προέλευση των πρώτων υλών, τη θάλασσα, τη γαστρονομική ταυτότητα και το κρασί, αλλά και τον ρόλο και την κοινωνική ευθύνη των chefs, μέχρι και το τραπέζι του μέλλοντος.

Ένα από τα θέματα που προσέλκυσε και το μεγαλύτερο μέρος του κοινού, ήταν η θάλασσα ως πηγή θρέψης. Ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου, ως «δάσκαλος στα ψάρια», όπως τον χαρακτήρισε ο σεφ Παναγιώτης Γιακαλής, έφερε στο τραπέζι τον κίνδυνο στον οποίο εκθέτουμε τη θάλασσα και την παράκτια ζωή καθημερινά, καθώς «σήμερα είναι μεγαλύτερη η δυσκολία να βρούμε υλικά τα οποία παλαιότερα θεωρούσαμε δεδομένα. Οι μάγειρες πρέπει πρώτα να βλέπουν τι μπορεί να τους προσφέρει η θάλασσα και μετά να διαμορφώνουν το μενού τους, ενώ ο ρόλος τους δεν πρέπει να είναι άλλος από το να διαμορφώνουν τη ζήτηση και όχι να την υπηρετούν», φρόντισε να τονίσει.

«Το μεγαλύτερο δώρο είναι η περιέργεια για το τι υπάρχει γύρω μας», πρόσθεσε στη συζήτηση η σεφ Ana Roš, βραβευμένη ως World’s Best Female Chef για το 2017. «Η προσοχή στα υλικά είναι αυτή που πραγματικά μπορεί να διαμορφώσει τη γεύση ενός πιάτου», συνέχισε, ενώ όταν της ζητήθηκε να δώσει μία συμβουλή στον κόσμο της γαστρονομίας στην Ελλάδα, εκείνη απάντησε: «Να είστε ο εαυτός σας. Έχετε τόσα ψάρια και αυτό το εξαιρετικό ελαιόλαδο. Να είστε ευσεβείς και να θυμάστε το παρελθόν σας, η ταυτότητα είναι αυτή που καθορίζει το αποτέλεσμα».

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Φυσικά, από μια τέτοια γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η γευστική εμπειρία. Οι ομάδες των Basegrill, Ateno, Travolta, Hoocut και MetaMeat έδωσαν τη δική τους γαστρονομική διάσταση στο φεστιβάλ, με τον κόσμο να περιηγείται στους πάγκους, να δοκιμάζει διαφορετικές δημιουργίες και να ανακαλύπτει νέες γεύσεις. Από τις προτάσεις φαγητού μέχρι τις διαφορετικές ετικέτες κρασιού, όλα έγιναν αφορμή για δοκιμή και εξερεύνηση, σε ένα σκηνικό όπου η γαστρονομία ήταν κυριολεκτικά παντού.

Η σεφ Ana Roš

Όλα αυτά σε μια ιδιαίτερα χαλαρή και όμορφη ατμόσφαιρα, που έκανε το Gastrosophy Fest να θυμίζει περισσότερο μια μεγάλη γαστρονομική παρέα παρά ένα τυπικό φεστιβάλ. Οι ουρές μπροστά από όλους σχεδόν τους πάγκους μαρτυρούσαν το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, με τους επισκέπτες να περιμένουν για να δοκιμάσουν, να συζητήσουν και να μοιραστούν την εμπειρία. Η κινητικότητα, οι μυρωδιές, τα ποτήρια κρασιού και οι συνεχείς γευστικές δοκιμές έδιναν στον χώρο έναν ζωντανό ρυθμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που έκανε τη γαστρονομία προσιτή, αυθόρμητη και πάνω απ’ όλα απολαυστική.

«Είμαστε εδώ για να γνωρίσουμε καινούργιες γεύσεις και να μάθουμε καινούργια πράγματα. Μας κινεί η περιέργεια», δήλωσε μία μητέρα με την κόρη της στη HuffPost. «Το ζαμπόν κόκορα ήταν εκπληκτικό, να το δοκιμάσετε», πρότεινε ένας ακόμη από τους παρευρισκόμενους στο φεστιβάλ. Και πράγματι ήταν μοναδικά γευστικό, αυτό μαζί με πολλές άλλες επιλογές, από μους φάβας με καλαμαράκι μέχρι τα απολαυστικά σαντουιτσάκια αλλά αυτή τη φορά, με ζαμπόν μαύρου χοίρου.

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Το Gastrosophy Fest powered by Protergia αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία με επίκεντρο όχι μόνο το τι τρώμε, αλλά και το πώς, από πού και με ποια φιλοσοφία φτάνει η τροφή στο τραπέζι μας. Ήταν μια ημέρα γεμάτη γεύσεις, σημαντικές συναντήσεις, νέες ιδέες και έμπνευση, η οποία τελικά κατάφερε να φέρει εις πέρας τον πρωταρχικό της σκοπό: να δημιουργήσει μία μεγάλη παρέα γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι.