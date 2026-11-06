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Η ελληνική κουζίνα διακρίθηκε για τον παραδοσιακό μεσογειακό χαρακτήρα της, την ποικιλία των τοπικών γεύσεων και την ποιότητα των πρώτων υλών της.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Ιταλία, η οποία ξεχώρισε διεθνώς για τις παραδοσιακές δημιουργίες της, όπως τα ζυμαρικά και η πίτσα.

Τη λίστα με τους δέκα καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς συμπληρώνουν χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιαπωνία, η Ινδονησία, η Τουρκία, η Ισπανία, η Ταϊλάνδη, η Κροατία και η Νότια Αφρική.

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Το περιοδικό Condé Nast Traveller δημοσίευσε τη λίστα με τους δέκα κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο, αναδεικνύοντας τις χώρες που ξεχωρίζουν για την κουζίνα τους. Σύμφωνα με τις ψήφους των αναγνωστών του, η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τη γειτονική Ιταλία.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο περιοδικό είχε αναδείξει πρόσφατα την Ελλάδα ως την καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο για το 2026, απονέμοντάς της βαθμολογία 98,14 στα 100. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα μας βρέθηκε μπροστά από δημοφιλείς και ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Τουρκία.

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Η ελληνική κουζίνα ξεχώρισε για τη γαστρονομία της και κυρίως για τον παραδοσιακό και μεσογειακό χαρακτήρα της, αλλά και για την ποικιλία γεύσεων που προσφέρει από περιοχή σε περιοχή. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συντάκτες του άρθρου:

«Η Ελλάδα είναι ένα συνονθύλευμα από απέραντη ηπειρωτική χώρα και περίπου 6.000 λαμπερά νησιά, και κάθε πολύχρωμη γωνιά προσφέρει κάτι νέο όσον αφορά το φαγητό. Επιβιβαστείτε σε ένα πλοίο για τη Μύκονο για να δοκιμάσετε κυκλαδίτικα μενού σε διακριτικές ταβέρνες, ενώ στην Αθήνα, οι σεφ επαναπροσδιορίζουν κλασικές συνταγές μέσα από μια ποικιλία πρωτοποριακών μεθόδων.

Αλλά ανεξάρτητα από την εκτέλεση, τα κλασικά πιάτα αυτής της μεσογειακής χώρας έχουν ήδη κερδίσει τις καρδιές μας. Σκεφτείτε καυτά σουβλάκια από την σχάρα, δροσιστικές κουταλιές τζατζίκι και ατελείωτα μικροσκοπικά μπολ με τις καλύτερες ελιές του κόσμου.

Καθώς το φαγητό συνήθως λαμβάνει χώρα σε εξωτερικό χώρο, η μαγευτική θέα σας συνοδεύει πάντα στο τραπέζι, το κερασάκι στην τούρτα του ήδη άψογου γεύματός σας».

Γιατί η Ιταλία κατέκτησε την πρώτη θέση

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Ιταλία, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 96,92. Η γειτονική χώρα ξεχώρισε για τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες γαστρονομικές της δημιουργίες, με πρωταγωνιστές τα ζυμαρικά και την πίτσα.

Οι συντάκτες του περιοδικού σχολιάζουν χαρακτηριστικά:

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«Δεν είναι καθόλου νέο το γεγονός ότι η Ιταλία γνωρίζει ένα ή δύο πράγματα για το φαγητό. Ο υπέροχος νικητής μας παράγει κρεμώδη ζυμαρικά από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, και η αλλαγή τοποθεσίας για φαγητό αντικαθιστά στην Ιταλία την αλλαγή νησιών (island-hopping).

Τα τραγανά κανόλι στη Σικελία, οι πίτσες μεγαλύτερες από το τραπέζι σας στη Νάπολη και τα ριζότο με νότες ξηρών καρπών στο Μιλάνο είναι μερικές απαραίτητες στάσεις».

Παράλληλα, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι, παρότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί μία συγκεκριμένη περιοχή ως το απόλυτο γαστρονομικό κέντρο της Ιταλίας, η περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνα θεωρείται από πολλούς η «πρωτεύουσα» της ιταλικής γαστρονομίας.

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Οι χώρες που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα

Πέρα από την Ιταλία και την Ελλάδα, που κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα, η κατάταξη των δέκα κορυφαίων γαστρονομικών προορισμών στον κόσμο διαμορφώθηκε ως εξής:

3η η Πορτογαλία – 96,57% (για τα θαλασσινά του Ατλαντικού και τα γλυκά της Λισαβόνας)



4η η Ιαπωνία – 96,00% (για τη γαστρονομική σκηνή του Τόκιο και τα ριόκαν)



5η η Ινδονησία – 95,87% (με αναφορές στο Ουμπούντ και την Τζακάρτα)



6η η Τουρκία – 95,65% (με έμφαση στις αγορές της Κωνσταντινούπολης και τον μπακλαβά του Γκαζιαντέπ)



7η η Ισπανία – 95,48% (με κορυφαίους προορισμούς το Σαν Σεμπαστιάν, τη Σεβίλλη και τη Βαλένθια)



8η η Ταϊλάνδη – 95,31% (για το street food της Μπανγκόκ)



9η η Κροατία – 94,39% (με ιδιαίτερη μνεία στο Ροβίνι) και



10η η Νότια Αφρική – 94,26% (για το Κέιπ Τάουν και το Φράνσχουκ)

Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής γαστρονομίας και τη διεθνή απήχηση της παραδοσιακής κουζίνας της χώρας. Από τις τοπικές συνταγές και τα προϊόντα κάθε τόπου μέχρι τις σύγχρονες γαστρονομικές προσεγγίσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει τη γεύση με την ταξιδιωτική εμπειρία, κερδίζοντας την προτίμηση επισκεπτών από όλο τον κόσμο.



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