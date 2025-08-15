Οι αναρτήσεις ενός Ρεθυμνιώτη που ισχυριζόταν ότι οργανώνει περιπολίες για εμπρηστές οδήγησαν τελικά στη σύλληψή του.

Ειδικότερα, ένας 53χρονος στο Ρέθυμνο ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδα για περιπολίες εντοπισμού εμπρηστών, ενώ στην πραγματικότητα οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις Αρχές, διέγειραν πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων και διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις.

Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και μαχαίρι, κάτι που οδήγησε στο να σχηματιστεί παράλληλα δικογραφία και για κατοχή όπλου εκτός από τις υπόλοιπες σοβαρές παραβάσεις.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «συνελήφθη χθες (14.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, 53χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια εξακρίβωσης πληροφοριών σχετικά με ημεδαπό, ο οποίος ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι έχει συγκροτήσει ομάδα και πραγματοποιεί περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις και προκαλώντας και διεγείροντας τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας τον εντόπισαν και σχηματίσθηκε σε βάρος του σχετική δικογραφία.

Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης».

Πηγή: neakriti.gr