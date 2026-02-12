Τα ραγδαία αυξανόμενα ενοίκια στην Ελλάδα καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη την πρόσβαση των νέων στη στέγη και επιβαρύνουν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Η 28χρονη εγκληματολόγος Ειρήνη Συντηχάκη νοίκιαζε πέρυσι ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στη δουλειά και στους φίλους της, με ενοίκιο 700 ευρώ, που αντιστοιχούσε σχεδόν στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών της. Όταν ο συγκάτοικός της αποχώρησε, οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να αυξήσουν το μίσθωμα, αναγκάζοντάς την να μετακομίσει στο σπίτι της αδελφής της.

Πηγή: Reuters

Παρόμοια είναι η κατάσταση για τον 33χρονο μάγειρα Ηλία Δασκαλόπουλο, που ζει με τους γονείς του, καθώς δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο κόστος των ενοικίων. Όπως αναφέρει, η κατάσταση τον «καταβάλλει ψυχολογικά», με την ενοικίαση κατοικίας και την κάλυψη λογαριασμών να έχουν μετατραπεί σε πολυτέλεια.

Παρά την οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση του 2009–2018, τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα, αναγκάζοντας τα νοικοκυριά να περιορίζουν δαπάνες για θέρμανση, ψυχαγωγία και φαγητό εκτός σπιτιού και να καταφεύγουν σε δανεισμό, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων, πάνω από το 83% των Ελλήνων δεν μπορεί να αποταμιεύσει.

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του E-Real Estate Network, σημειώνει ότι η ζήτηση είναι τόσο υψηλή, ώστε εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται για μία και μόνο κατοικία προς ενοικίαση.

Η κρίση ανάγεται στην περίοδο της στασιμότητας στην οικοδομική δραστηριότητα, με έλλειμμα περίπου 180.000 κατοικιών στις μεγάλες πόλεις. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε από το πρόγραμμα «χρυσής βίζας», που οδήγησε στην πώληση 20.000 ακινήτων σε ξένους και τη μετατροπή 150.000 σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Παρά τις επιδοτήσεις ενοικίων για χαμηλόμισθους, η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, με εκατοντάδες ενδιαφερόμενους για μία μόνο κατοικία. Από το 2019 έως το 2024, τα ενοίκια στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 50%, σύμφωνα με την E-Real Estate, έναντι 26% στη Μαδρίτη και 14% στο Παρίσι.

Οι μέσοι μισθοί αυξήθηκαν κατά 27%, αλλά, σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό εισοδήματος για στέγαση από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ, καθιστώντας την προσβασιμότητα στη στέγη σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα.

(Με πληροφορίες από Reuters)