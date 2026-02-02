Μακριά από την πραγματικότητα φαίνεται ότι ζει η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία ξεσπάθωσε κατά των πολιτών που αδυνατούν να πληρώσουν τα εξωπραγματικά ενοίκια με τους χαμηλούς μισθούς που παίρνουν.

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή στο Mega, για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ το μήνα να πληρώσει 400 ευρώ ενοίκιο και να τα βγάλει πέρα, η βουλευτής ξέσπασε σε ένα παραλήρημα λέγοντας ότι «το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;».

Advertisement

Advertisement

Η αντίδραση του παρουσιαστή, ο οποίος έκανε τον σταυρό του στα λεγόμενα της κ. Αλεξοπούλου δεν την πτόησε καθώς συνέχισε σε πιο επιθετικό ύφος:

«Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στο ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική».

Την αδείαζει η ΝΔ

Με την ακρίβεια και την στεγαστική κρίση να είναι στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης οι δηλώσεις της πρώην υπουργού προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στο Μαξίμου το οποίο αν και υποστήριξε πως δεν τίθεται θέμα διαγραφής της, θα κληθεί να σβήει τη φωτιά που άναψε η πρών υπουργός του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναμένεται να αναφερθεί σήμερα στην ενημέρωση των δημοσιογράφων σε επικριτικό τόνο και να πάρει αποστάσεις από το ύφος της βουλευτή της ΝΔ.

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας

Η στάση της κ Αλεξοπο΄θλου προκάλεσε αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, οοποίος σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «κυνισμό» και «αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας».

«Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές:

Advertisement

Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα «βγει» αυτός ο άνθρωπος;

Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: «Το τσάμπα πέθανε».

Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας.

Advertisement

Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων.

Όσο για το «το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!».

Advertisement