Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι -σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα- η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στη Νέα Μουσινούπολη Κομοτηνής στη Ροδόπη. Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις κατάσβεσης -οι οποίες σταδιακά αυξάνονταν- κατέστειλαν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό απειλήσει τον οικισμό του Ηφαίστου.

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις 82 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Φωτιά στη Ροδόπη: Δεν καθαρίστηκαν τα σκουπίδια από την περιοχή του ποταμού Βοσβόζη

Σοβαρή αμέλεια του Δήμου Κομοτηνής αναδεικνύει το ρεπορτάζ της Φωνής της Ροδόπης από το σημείο της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 10 Αυγούστου ανάμεσα σε Νέα Μοσυνούπολη και Ήφαιστο.

Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες και εικόνες από το σημείο, βρήκε «καύσιμο» στα ξερά χόρτα και τα σκουπίδια που είχαν συσσωρευτεί στην περιοχή του ποταμού Βοσβόζη – ένα σκηνικό που προμήνυε το χειρότερο, αλλά ουδείς έσπευσε να αποτρέψει.

Η αμέλεια αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς μόλις στις 23 Ιουλίου ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΑΜΘ είχε απευθύνει σαφείς οδηγίες προς τους Δήμους για άμεσους ελέγχους σε αυθαίρετους χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων και την απομάκρυνσή τους. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι αρκετές πυρκαγιές ξεκινούν από τέτοιου είδους πρόχειρους σκουπιδότοπους.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Δήμος Κομοτηνής διαβεβαίωνε ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμούς σε διάφορα σημεία. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, η συγκεκριμένη περιοχή έμεινε εκτός… σχεδίου.