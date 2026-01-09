Αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού και τις ενέργειές της για την ίδρυση πολιτικού κόμματος πήρε ο Πάνος Ρούτσι, καλώντας την να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 «τον αγώνα που έδωσα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα αλλά για το παιδί μου να βρω την αλήθεια».

«Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικαίωμά του, όπως η κυρία Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι.

Στο ερώτημα, δε, αν η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της».

Λέγοντας, δε, «νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα της», ο Πάνος Ρούτσι απάντησε αρνητικά στο ερώτημα αν έχει δεχθεί πρόταση από τη Μαρία Καρυστιανού ωστόσο αποκάλυψε ότι «έχω δεχτεί πρόταση από άλλα κόμματα, από άλλα άτομα, αλλά τίποτε δεν με εκπροσωπεί εμένα προσωπικά».

Στην ερώτηση, τέλος, τι θα έλεγε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «θα της έλεγα να κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό, δεν μπορώ να της πω να το κάνει ή να μην το κάνει».