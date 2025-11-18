«Με το μπαμ που έγινε ήρθε ο άλλος με το μηχανάκι και του κοπάναγε από πάνω μπουνιές. Τον άφησε εκεί, τέρμα… Δεν ξανασηκώθηκε ο άνθρωπος. Τέρμα, του κόπηκε η αναπνοή. Σαν κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία» είπε στο OPEN αυτόπτης μάρτυρας του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου 58χρονου από 29χρονο στον Νέο Κόσμο.

«Έκανε μια αναστροφή το όχημα, τον έκλεισαν, κατέβηκαν τα άτομα από τα μηχανάκια, του άνοιξαν την πόρτα, τον γρονθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στη συνέχεια αποχώρησαν» είπε ένας άλλος μάρτυρας.

Ένας διαπληκτισμός στο δρόμο και η χρήση σπρέι πιπεριού οδήγησαν τον καθ’ ομολογία δράστη να ξυλοκοπήσει τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 29χρονος ομολόγησε στα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών ότι λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα της Δευτέρας το θύμα του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο του, την ώρα που εκείνος οδηγούσε ένα δίκυκλο. Οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν, έξω από ένα γυμναστήριο και εκεί -όπως υποστήριξε ο άνδρας από την Αλβανία- ο 58χρονος του έριξε σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο.

Αυτό, δήλωσε, τον εξόργισε και ακολούθησε μία καταδίωξη στα στενά της περιοχής για περίπου 200 μέτρα. Ο 58χρονος, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον δικυκλιστή μπήκε σε αδιέξοδο δρόμο και εκεί εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητο. Ο 29χρονος τον χτύπησε στο πρόσωπο και το κεφάλι με γροθιές και εγκατέλειψε.

Ο καθ´ ομολογίαν δράστης εγκατέλειψε το σημείο και επέστρεψε το δίκυκλο στον ιδιοκτήτη του, έναν Έλληνα 21 ετών, με τον οποίο προσήχθησαν αρχικά μαζί. Τα λεγόμενα του για τη χρήση του σπρέι επιβεβαιώνονται από μαρτυρίες και κάμερες ασφαλείας έξω από το γυμναστήριο. Μέσα στο όχημα του νεκρού οδηγού οι αστυνομικοί εντόπισαν και το σπρέι.

Το χρονικό της επίθεσης

Κατά την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. εξακριβώθηκε ότι πίσω από το όχημα του 58χρονου κινούνταν δύο μηχανάκια με τρεις νεαρούς, δύο Έλληνες και έναν Αλβανό.

Μαρτυρία που έφτασε στις Αρχές αποκάλυπτε πως ο 29χρονος άρπαξε το κεφάλι του θύματος και το χτυπούσε επανειλημμένα πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το εσωτερικό του οχήματος ήταν γεμάτο αίματα, ενώ ακόμη και το παρμπρίζ είχε υποστεί ζημιές από την επίθεση.

Εκτός από τους τρεις νεαρούς, συνελήφθη και ο πατέρας ενός εξ αυτών, καθώς προσπάθησε να αποκρύψει το μηχανάκι του γιου του όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις εμπλεκόμενοι είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.

Το θύμα που έφερε εμφανείς μώλωπες και χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου κατέληξε από ανακοπή.

