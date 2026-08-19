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Περισσότερες από 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόβαση των λουόμενων «ξήλωσαν» την Τρίτη υπάλληλοι του Δήμου Πολύγύρου Χαλκιδικής για…να βρουν σχεδόν άλλες τόσες ξανά στο ίδιο σημείο σήμερα.

Υπάλληλοι του δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εκσκαφικού απομάκρυναν τις 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

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Ωστόσο, λίγες μόλις ώρες αργότερα, τοποθέτησαν ξανά ομπρέλες στην παραλία σα να μη συνέβη τίποτα.

Οι καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων αναφέρουν ότι αυτοί, που βάζουν τις ομπρέλες είναι αυτοί, που έχουν σπίτια στην περιοχή αλλά δεν κατοικούν οι ίδιοι και τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα «πακέτο» δωματίου μαζί με «μόνιμη θέση» στην παραλία.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του δήμου, με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό και στην παραλία. Παρά την έκκληση, αρκετοί δεν συμμορφώθηκαν, οδηγώντας τα συνεργεία στην απομάκρυνση του εξοπλισμού.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Φαρδογιάννης τόνισε ότι «Δεν πρόκειται για μια κίνηση αντιπαράθεσης με κανέναν. Είναι μια αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία του δημόσιου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους. Ο δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο οι ακτές να παραμένουν καθαρές, ελεύθερες και προσβάσιμες σε κατοίκους και επισκέπτες».

Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνθηκαν αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης.