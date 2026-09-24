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Σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας θεμελιώνει έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του νεοσύστατου ελληνικού κράτους: την οργανωμένη Ταχυδρομική Υπηρεσία. Από τους πρώτους πεζούς και έφιππους ταχυδρόμους μέχρι τα γράμματα, τις συντάξεις και τα δέματα που έφταναν στα πιο απομακρυσμένα χωριά, το ελληνικό ταχυδρομείο έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Σήμερα τα ηλεκτρονικά μηνύματα αντικατέστησαν τις επιστολές, το e-banking τις πληρωμές στο γκισέ και οι ιδιωτικές ταχυμεταφορές διεκδικούν την αγορά.

1828: Ο Καποδίστριας δημιουργεί το «Ταχυδρομείον Γενικόν»

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Με το ψήφισμα της 24ης Σεπτεμβρίου 1828, ο πρώτος Κυβερνήτης οργανώνει την τακτική ταχυδρομική επικοινωνία. Τα πρώτα κεντρικά γραφεία λειτουργούν στο Άργος, στην Τριπολιτσά, στην Επίδαυρο, στην Αίγινα και στη Σύρο. Πεζοί και έφιπποι ταχυδρόμοι μεταφέρουν την αλληλογραφία, σε μια χώρα χωρίς σύγχρονο οδικό δίκτυο. Η υπηρεσία εξυπηρετεί αρχικά τις ανάγκες της διοίκησης και σταδιακά τους πολίτες.

Από τα άλογα και τα καΐκια στα γραμματόσημα

Οι ταχυδρόμοι διασχίζουν βουνά και χωματόδρομους, ενώ καΐκια και ατμόπλοια συνδέουν τα νησιά. Το 1861 κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα με την κεφαλή του Ερμή. Με τους σιδηροδρόμους και τις οδικές συγκοινωνίες η αλληλογραφία ταξιδεύει ταχύτερα. Η υπηρεσία συνδέεται για χρόνια με την τηλεγραφία και την τηλεφωνία στα Τ.Τ.Τ. και το 1970 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποκτούν μορφή δημόσιας επιχείρησης.

Ο ταχυδρόμος του χωριού: Γράμματα, νέα και συντάξεις

Με την τσάντα στον ώμο, το ποδήλατο ή το μηχανάκι, ο ταχυδρόμος έφερνε γράμματα από μετανάστες στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική και στον Καναδά. Έφερνε φωτογραφίες εγγονιών, νέα ναυτικών, προσκλήσεις και κάποτε δυσάρεστες ειδήσεις. Σε πολλά χωριά παρέδιδε συντάξεις και χρήματα σε ανθρώπους χωρίς εύκολη πρόσβαση σε τράπεζα. Τον περίμεναν στην πλατεία ή στο καφενείο, ενώ για όσους δεν μπορούσαν να μετακινηθούν περνούσε από το σπίτι. Γνώριζε τους κατοίκους με τα μικρά τους ονόματα: ήταν ανθρώπινος σύνδεσμος με την Πολιτεία.

Το ταχυδρομείο ως κοινωνικό και οικονομικό κέντρο

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Εκεί οι πολίτες πλήρωναν λογαριασμούς, έστελναν χρήματα, εισέπρατταν συντάξεις, παραλάμβαναν επιταγές και έστελναν συστημένα. Σε μικρές πόλεις και χωριά χωρίς τράπεζες, το ταχυδρομείο λειτουργούσε ως μικρό χρηματοοικονομικό κέντρο. Για νησιωτικούς, ορεινούς και παραμεθόριους οικισμούς ήταν και σημάδι παρουσίας του κράτους.

Η μεγάλη ανατροπή: Διαδίκτυο και e-banking

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περιόρισε την προσωπική και επαγγελματική αλληλογραφία. Οι λογαριασμοί άρχισαν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά και οι πληρωμές, οι μεταφορές χρημάτων και η ενημέρωση για συντάξεις πέρασαν στις εφαρμογές των τραπεζών. Η παραδοσιακή επιστολή έχασε μεγάλο μέρος του αντικειμένου της. Αντίθετα, το ηλεκτρονικό εμπόριο αύξησε τη ζήτηση για διανομή δεμάτων.

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Οι ιδιώτες και η μάχη των ταχυμεταφορών

Εταιρείες όπως η ACS, η Γενική Ταχυδρομική, η Speedex, η DHL και η UPS επένδυσαν στην ταχεία διανομή και την ηλεκτρονική παρακολούθηση αποστολών. Τα lockers άλλαξαν ακόμη περισσότερο τις συνήθειες. Τα ΕΛΤΑ χρειάστηκε να διατηρήσουν την παραδοσιακή εξυπηρέτηση και ταυτόχρονα να ανταγωνιστούν στην αγορά δεμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της ΕΛΤΑ Courier.

Η συρρίκνωση και η περιφέρεια

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Η πτώση της επιστολικής αλληλογραφίας και η ανάγκη περιορισμού του κόστους οδήγησαν σε σχέδια αναδιάρθρωσης και περιορισμού καταστημάτων. Η αντικατάσταση πλήρων καταστημάτων από πρακτορεία εγείρει ερωτήματα για το εύρος υπηρεσιών και την πρόσβαση ηλικιωμένων και κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών. Για κάποιον που χρησιμοποιεί άνετα το κινητό, ένας λογαριασμός πληρώνεται σε δευτερόλεπτα. Για έναν ηλικιωμένο σε ορεινό χωριό, η απουσία ταχυδρομείου μπορεί να σημαίνει μετακίνηση πολλών χιλιομέτρων.

Η καθολική υπηρεσία: Πρόσβαση για όλους

Τα ΕΛΤΑ έχουν υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με βασικές υπηρεσίες για όλους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Η οικονομική βιωσιμότητα έχει σημασία, αλλά και η πρόσβαση ενός κατοίκου μικρού νησιού ή ορεινού χωριού στην αποστολή και παραλαβή αλληλογραφίας.

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Μια ολόκληρη εποχή που αλλάζει

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Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 συμπληρώνονται 198 χρόνια από την ίδρυση της οργανωμένης υπηρεσίας. Τα γράμματα αντικαταστάθηκαν από μηνύματα, οι επιταγές από ηλεκτρονικές μεταφορές και οι ουρές από εφαρμογές. Όμως η ανθρώπινη παρουσία του ταχυδρόμου που έφερνε τη σύνταξη, το γράμμα του ξενιτεμένου και ρωτούσε τον ηλικιωμένο αν χρειάζεται κάτι δεν αντικαθίσταται πλήρως. Η πρόκληση είναι η προσαρμογή στη νέα εποχή χωρίς να χαθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης ακόμη και εκεί όπου η αγορά δεν βρίσκει αρκετό οικονομικό ενδιαφέρον. Το ταχυδρομείο δεν μετέφερε μόνο γράμματα: μετέφερε ειδήσεις, προσμονή, αγωνία, χαρά και τη βεβαιότητα ότι κανένα χωριό δεν είναι αποκομμένο.

Πηγές και περαιτέρω ανάγνωση: ΕΕΤΤ · ΕΛΤΑ

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