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Στις 8 Νοεμβρίου 1977 η ομάδα του ανακάλυψε έναν ασύλητο βασιλικό τάφο στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας, ο οποίος αποδόθηκε στον Φίλιππο Β΄.

Ο Ανδρόνικος παρουσίασε επίσημα τα ευρήματα στις 24 Νοεμβρίου 1977, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει ιδιωτικά τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Το σημαντικό αυτό αρχαιολογικό έργο άλλαξε καθοριστικά την ιστορική προσέγγιση για την αρχαία Μακεδονία και τις Αιγές μέχρι τον θάνατο του ερευνητή το 1992.

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Στις 23 Οκτωβρίου 1919 γεννήθηκε στην Προύσα της Μικράς Ασίας ο Μανόλης Ανδρόνικος, ο αρχαιολόγος που έμελλε να συνδέσει το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του εικοστού αιώνα. Η αποκάλυψη των βασιλικών τάφων στη Βεργίνα το 1977 έφερε στο φως έναν ολόκληρο κόσμο της αρχαίας Μακεδονίας. Για μένα, όμως, η ιστορία αυτή έχει και μια βαθιά προσωπική διάσταση.

Από την προσφυγιά στην αρχαιολογία

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Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφιερώθηκε στην αρχαιολογική έρευνα. Στα χρόνια του πολέμου βρέθηκε στη Μέση Ανατολή και συμμετείχε στον αγώνα κατά του Άξονα. Αργότερα δίδαξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ οι ανασκαφές του στη μακεδονική γη έγιναν έργο ζωής.

Η ανακάλυψη που συγκλόνισε τον κόσμο

Στις 8 Νοεμβρίου 1977, στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας, η ομάδα του έφερε στο φως ασύλητο βασιλικό τάφο. Η χρυσή λάρνακα, το στεφάνι, τα όπλα και τα υπόλοιπα κτερίσματα συνέθεσαν μια εντυπωσιακή εικόνα της μακεδονικής βασιλείας. Ο Ανδρόνικος απέδωσε τον τάφο στον Φίλιππο Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ταύτιση έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης, αλλά η αρχαιολογική σπουδαιότητα της ανακάλυψης είναι αδιαμφισβήτητη. Στις 24 Νοεμβρίου 1977 ανακοίνωσε επισήμως τα ευρήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Η συνάντηση με τον Καραμανλή και το μεγάλο μυστικό

Υπάρχει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήμουν παρών σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση του Μανόλη Ανδρόνικου με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, όταν ο αρχαιολόγος τον ενημέρωσε για τη μεγάλη ανακάλυψη στη Βεργίνα. Σύμφωνα με όσα έζησα, ο Καραμανλής ήταν ο πρώτος που ενημερώθηκε προσωπικά από τον Ανδρόνικο. Κάποια στιγμή γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε: «Να μη δημοσιοποιήσεις τίποτε μέχρι να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις».

Κρατούσα στα χέρια μου μια παγκόσμια δημοσιογραφική αποκλειστικότητα. Και δεν την είπα. Τήρησα τον λόγο μου. Λίγες ημέρες αργότερα διάβασα την είδηση στην «Καθημερινή», με την υπογραφή της Σοφίας Μαλτέζου, η οποία κέρδισε τη δημοσιογραφική πρωτιά. Δεν γνωρίζω πώς έφτασε εκεί η πληροφορία. Μου έμεινε όμως η ικανοποίηση ότι είχα μάθει το γεγονός νωρίτερα και, κυρίως, ότι δεν είχα προδώσει την εμπιστοσύνη Καραμανλή και Ανδρόνικου.

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Όταν αργότερα πήρα συνέντευξη από τον Ανδρόνικο, μου είπε κάτι που κράτησα σαν παράσημο: «Εσύ κράτησες τον λόγο σου. Γι’ αυτό και σου δίνω τη συνέντευξη». Η συνομιλία εκείνη σώζεται στο Αρχείο της ΕΡΤ, από την εκπομπή «Κάθε Σάββατο» του 1977.

Μπροστά στα οστά του Φιλίππου

Μια ακόμη εικόνα μένει ανεξίτηλη στη μνήμη μου. Πριν δημιουργηθεί η σημερινή μουσειακή παρουσίαση των βασιλικών τάφων, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ χώρο εργαστηριακής φύλαξης κοντά στη Βεργίνα, όπου διατηρούνταν σε ελεγχόμενες συνθήκες τα αποτεφρωμένα οστά που αποδίδονταν στον Φίλιππο Β΄. Μου επέτρεψαν να τα δω για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μου είπαν ότι μπορώ να τα αγγίξω. Η συγκίνηση ήταν τεράστια. Μπροστά μου βρισκόταν ένα υλικό κατάλοιπο που συνέδεε, με τρόπο σχεδόν απτό, τη δική μας εποχή με την ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας.

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Μια παρακαταθήκη πέρα από τον τάφο

Ο Μανόλης Ανδρόνικος πέθανε στις 30 Μαρτίου 1992. Άφησε πίσω του επιστημονικό έργο, μαθητές και μια ανακάλυψη που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ιστορία των αρχαίων Αιγών. Για μένα παραμένει και ο άνθρωπος που τίμησε την εμπιστοσύνη και τον λόγο ενός δημοσιογράφου. Κάποιες φορές η μεγαλύτερη αποκλειστικότητα είναι εκείνη που δεν δημοσιεύεις.

Τεκμηρίωση: Αρχείο ΕΡΤ, αφιερώματα 23 Οκτωβρίου 1919 και 24 Νοεμβρίου 1977. Βιογραφία Μανόλη Ανδρόνικου.

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