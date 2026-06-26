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Στον διαχωρισμό της είσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προσανατολίζεται η κυβέρνηση, ακολουθώντας το μοντέλο του ΕΝΦΙΑ, όπως γνωστοποίησε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο υπουργός κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση που ουσιαστικά προετοιμάζει το έδαφος για τη δημιουργία ενός διαφορετικού «καναλιού» είσπραξης των δημοτικών τελών από τους Δήμους.

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Όπως διευκρίνισε, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθώς και των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπεται ότι σε μεταγενέστερο χρόνο θα μπορεί να εφαρμοστεί ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι αποκλειστικά μέσω της ΔΕΗ, αλλά και μέσω εναλλακτικών τρόπων.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του επόμενου σταδίου είναι η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού είσπραξης από τους Δήμους, αντίστοιχου με αυτόν του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος καταβάλλεται μέσω της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η συγκεκριμένη ρύθμιση ανταποκρίνεται σε αίτημα τόσο των εταιρειών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.