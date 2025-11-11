Ένα φαντασμαγορικό σόου από drones είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στη Σχολή Ικάρων το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (8/11).



Τα drones σχημάτισαν στον αέρα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερα, τα ειδικά κράνη που χρησιμοποιούν οι αεροπόροι αλλά και το σύνθημα «Αιέν Υψικρατείν» της Πολεμικής Αεροπορίας (σ.σ. «Πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη»).

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή, πάντως ήταν αυτή που ένα μπλε «μαχητικό» από drones (σ.σ. τα χρώματα της Ελλάδας) κατέρριψε ένα αντίστοιχο κόκκινου χρώματος (σ.σ. τα χρώματα της Τουρκίας).

Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία! Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πάντα να μας προστατεύει!

Συγχαρητήρια και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης στην Σχολή Ικάρων, οι οποίοι μας χάρισαν μία αξέχαστη εμπειρία! pic.twitter.com/jbflnqn5D0 — Konstantinos Zikidis (@KZikidis) November 9, 2025

Υπενθυμίζεται ότι μια ημέρα αργότερα, την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην οποία έλαβαν μέρος

​Αεροσκάφος F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF)

​Αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας (114ΠΜ)

​Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

​Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

​Το ιστορικό αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το T-6 HARVARD

​Αεροσκάφη των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines»