Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο καθώς τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι λίγες μόλις μέρες μακριά με τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ να είναι ανοικτά και τις επόμενες δύο Κυριακές (21 και 28/12).

Το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00).

Το ωράριο στην Αθήνα

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Από τις 13 Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, 24/12 και 31/12 αντίστοιχα, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Έλεγχοι για αλκοτέστ παντού

Στο μεταξύ η Τροχαία αυξάνει τους ελέγχους ενόψει των εορτών, καθώς στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε ελέγχους που έκανε υα ξημερώματα στην οδό Καλλιρρόης και Λεωφόρο Βουλιαγμένης, εντοπίστηκαν 12 παραβάσεις 5 εκ των οποίων αφορούσαν την πρώτη κλίμακα, όπου αφαιρείται το δίπλωμα για ένα μήνα και το πρόστιμο είναι στα 350 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 7 κλήσεις αφορούσαν αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες και πρόστιμο 750 ευρώ.