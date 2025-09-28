Ένα μέλος του πληρώματος του Sea Shepherd στο πλοίο Sea Eagle ετοιμάζεται να απελευθερώσει ένα χταπόδι που ανακτήθηκε από μια αυτοσχέδια παγίδα στον Θερμαϊκό Κόλπο - 1 Σεπτεμβρίου 2025.

Έκπληκτα έμειναν τα μέλη του πληρώματος του σκάφους Sea Eagle, όταν ένα χταπόδι ξεγλίστρησε από ένα πλαστικό δοχείο, το οποίο μόλις είχαν ανασύρει από τον βυθό του Θερμαϊκού κόλπου.

Το χταπόδι, το οποίο λίγο νωρίτερα είχε πιαστεί σε παράνομη παγίδα, άπλωσε τα πλοκάμια του διάπλατα, προτού οι διασώστες το ελευθερώσουν στα νερά του Αιγαίου Πελάγους.

Το εν λόγω ζώο ανήκει στα τυχερά. Από τις αρχές του Ιουλίου, οι εθελοντές της ομάδας Sea Shepherd, με την υποστήριξη των περιφερειακών αρχών, έχουν συλλέξει χιλιάδες παγίδες και έχουν σώσει περισσότερα από 1.500 χταπόδια, σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την παράνομη υπεραλίευση. πρόκειται για φαινόμενο που απειλεί τον πληθυσμό των χταποδιών και μπορεί εμμέσως να αυξήσει τη ρύπανση των ελληνικών θαλασσών.

Τρομακτικός ο αριθμός των παγίδων

Η εκτίμηση των ακτιβιστών και των Αρχών είναι ότι συνολικά μισό εκατομμύριο παγίδες χταποδιών βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας στη βόρεια Ελλάδα. Ο πολύ υψηλός αυτός αριθμός προέκυψε ύστερα από την αυξημένη ζήτηση για χταπόδια.

«Οι αριθμοί είναι εξωφρενικοί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sea Shepherd, καπετάνιος Άλεξ Κορνέλισεν, αναφερόμενος στον αριθμό των παγίδων που ρυμουλκήθηκαν. «Αν θέλετε να διατηρήσετε τον πληθυσμό των χταποδιών, τότε πρέπει να κάνετε κάτι γι’ αυτό».

Ο καπετάνιος εξήγησε πως το εν λόγω πρόβλημα εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη: στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο λόγους: αφενός το παγκόσμιο εμπόριο χταποδιών έχει εκτοξευθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία και αφετέρου η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις αναπαραγωγικές συνήθειες των ζώων.

Ο Κορνέλισεν τόνισε πως η χώρα μας αποτελεί μια από τις περιοχές που έχει πληγεί περισσότερο από το φαινόμενο της υπεραλίευσης.

Οι παράνομες παγίδες

Οι κυνηγοί δελεάζουν το θήραμα τους τοποθετώντας δοχεία στον βυθό της θάλασσας, μέσα στα οποία τοποθετούν για βάρος μια πέτρα. Οι παγίδες σε σχήμα βαρελιού μοιάζουν με φωλιές ή τρύπες από βράχους όπου συνήθως τα χταπόδια προτιμούν να βρίσκουν καταφύγιο και να φροντίζουν τα αυγά τους.

Οι παγίδες τις περισσότερες φορές είναι δεμένες με μακριά σχοινιά σε μικρές σημαδούρες.

Παρά το γεγονός ότι η αλιεία απαγορεύεται ή περιορίζεται κατά τη θερινή περίοδο στην Βόρεια Ελλάδα, ορισμένοι ψαράδες δεν συμμορφώνονται με το νόμο.

Σύμφωνα με το Reuters, το πλήρωμα του Sea Eagle έχει ανακτήσει 288 χιλιόμετρα πετονιάς(!). Αν και τα δοχεία που έχουν τοποθετηθεί στον βυθό θα έπρεπε να αναγράφουν το όνομα του ιδιοκτήτη τους, τα περισσότερα είναι ξεθωριασμένα και χωρίς ετικέτα.

Την ίδια ώρα, τα πλαστικά δοχεία αποτελούν την πλειοψηφία των απορριμμάτων που απομακρύνονται από το Θρακικό Πέλαγος, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της iSea.

(με πληροφορίες από Reuters)

