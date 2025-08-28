Αναστάτωση προκλήθηκε στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8), όταν ένας 85χρονος άνδρας έπεσε στα νερά του Θερμαϊκού.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το thestival, ήταν λίγο μετα τις 13:00 όταν ο ηλικιωμένος έπεσε στο λιμάνι, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ανδρες των ΜΑΤ και των ΟΠΚΕ που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έσπευσαν να βουτήξουν στην θάλασσα και να σώσουν τον ηλικιωμένο, τον οποίο παρέλαβε σκάφος του Λιμενικού.

Ο 85χρονος φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

