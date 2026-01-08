Σεισμός 4,6 βαθμών, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 03:50 στον θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κρήτης, 91 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων, ή αλλιώς 303 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, σε βάθος κάπου 8 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

