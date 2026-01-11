Διερευνάται από τις αρχές το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων στον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες, δήλωσε ο δικηγόρος του προφυλακισμένου 16χρονου ο οποίος είναι και ο μόνος κατηγορούμενος μέχρι στιγμής.

Ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί επισήμως στις ανακριτικές αρχές, ωστόσο οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα, γεγονός που – κατά την εκτίμηση της οικογένειας – φαντάζει απίθανο να προκλήθηκαν από ένα μόνο ανήλικο άτομο.

Επιπλέον, ο κ. Χαλκιόπουλος ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο ανήλικος να ξυλοκοπήθηκε εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμη και κοντά στο σπίτι του ή στον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Όπως σημείωσε, η ίδια η ανάκριση θεωρεί το σενάριο πιθανό, γεγονός που έχει οδηγήσει στη συνέχιση της έρευνας, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε παρακείμενους δρόμους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καταγράφονται ύποπτες κινήσεις.

Απολογία και προφυλάκιση

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε την περασμένη Παρασκευή ο 16χρονος μετά την απολογία του και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε να του επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Έξω από τα δικαστήρια υπήρξαν συγκεντρωμένοι συγγενείς και φίλοι του αδικοχαμένου 17χρονου και για την αποφυγή εντάσεων απομακρύνθηκε από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου Σερρών, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.