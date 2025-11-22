Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί σήμερα (22/11) ο 86χρονος άνδρας ο οποίος αγνοούνταν από χθες το απόγευμα σε ορεινή περιοχή στο Καλόκαστρο Σερρών.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στις 08.30 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και εθελοντών διασωστών.

Ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει με το μηχανάκι του χθες το πρωί από το σπίτι του – πιθανότατα για κυνήγι – και μέχρι αργά το μεσημέρι δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από την οικογένειά του στις 16:00 το απόγευμα και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης και εντοπισμού του.

Στις έρευνες εκτός από την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική συμμετείχαν εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών και της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ).

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)