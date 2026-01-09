Στο Δικαστικό Μέγαρο των Σερρών μεταφέρθηκε σήμερα ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, καθώς θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η μεταφορά του έγινε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία καθώς υπήρχαν φόβοι για επεισόδια ενώ η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων, μεταξύ των οποίων και του 18χρονου αδελφού του κατηγορουμένου.

Advertisement

Advertisement

«Το παιδί έφευγε από το σπίτι με έναν φίλο του, καθώς είχαν ραντεβού με τον δικηγόρο. Οι αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. τους έκαναν έλεγχο και τον πήραν μέσα επίτηδες για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτό έγινε εσκεμμένα, είναι αντίποινα και ξεσπάνε στο παιδί. Τους θέλουν και τους δύο σε μια κόλλα χαρτί και είναι ολοφάνερο. Τους ζήτησα σαν χάρη να αφήσουν μόνο τον αδελφό του και να φύγουν οι φίλοι, αλλά τον πήραν μέσα», ανέφερε η μητέρα του κατηγορούμενου, μιλώντας για την προσαγωγή του 18χρονου γιου της.

Σημειώνεται ότι έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες, οι οποίοι με πλακάτ ζητούν δικαιοσύνη για τον θάνατο του 17χρονου καθώς από τη νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε πως το 17χρονο αγόρι έφερε βαρύτατες κακώσεις σε όλο του το σώμα.

Η ιατροδικαστική έκθεση που ενσωματώθηκε στη δικογραφία κάνει λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, στοιχείο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον χτύπησε με δύο γροθιές στο πρόσωπο.