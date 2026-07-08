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Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση ενός 65χρονου ψαροντουφεκά που αγνοείται από το μεσημέρι της Τρίτης από την περιοχή Φραγκοκάστελλο στα Σφακιά.

Για τον εντοπισμό του έχει στηθεί τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε όλη τη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου από όπου και εξαφανίστηκε ο 65χρονος ψαράς.

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Πώς χάθηκαν τα ίχνη του

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 65χρονος άνδρας είχε πάει μόνος γύρω στις 3 το μεσημέρι στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελλου για να κάνει ψαροντούφεκο. Καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς να επιστρέψει ή να επικοινωνήσει με κανέναν, οι οικείοι του άρχισαν να ανησυχούν για την τύχη του.

Στις 21:15 ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα, οργανώνοντας επιχείρηση για τον εντοπισμό του 65χρονου. Οι έρευνες διήρκεσαν όλη τη νύχτα, με τις δυσμενείς συνθήκες που δημιουργούσε το σκοτάδι να δυσκολεύουν αισθητά το έργο των σωστικών συνεργείων.

Για τον εντοπισμό του επιστρατεύτηκαν δύο σκάφη του λιμενικού, δύο δύτες καθώς και ντροουν, προσπαθώντας να βρουν ίχνη του άνδρα.

Εντοπίστηκε το ψαροντούφεκο του 65χρονου

Πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε το ψαροντούφεκο του πάνω σε μία σημαδούρα, δίνοντας μία μικρή ελπίδα στις λιμενικές Αρχές που προσπαθούν να εντοπίσουν τον ψαροντουφεκά. Το ψαροντούφεκο ήταν δεμένο στη σημαδούρα του και επέπλεε ανοιχτά του Πλακιά, στη νότια πλευρά του Ρεθύμνου, σημείο που απέχει σημαντικά από το Φραγκοκάστελλο, όπου εκτιμάται ότι είχε μεταβεί για να ψαρέψει.