Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων στη Νέα Σμύρνη.

Δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο ατόμων.

Advertisement

Advertisement

Λόγω της σύγκρουσης, το ένα αυτοκίνητο κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε κολώνα του Τραμ.

Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα από ΙΧΕ όχημα, συνεπεία τροχαίου στη Νέα Σμύρνη Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. January 9, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες όπου προχώρησαν σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.