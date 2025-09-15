Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία – μεταξύ αυτώ η Ferrari, η Porsche και άλλα 30 αυτοκίνητα- της πρώην υποψήφιας με τη ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και προσώπου της οικογένειά της.

Το πολυσέδιδο πόρισμα του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 4 προσώπων για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκαν για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024 φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρω φέρεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε. Για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα (Ferrari και Porsche) καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλέον, η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Παράλληλα ο κ.Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, τα οποία ανέρχονται περίπου σε ακόμη 1 εκατομμύριο ευρώ. Τέλος, έχει ζητήσει να ερευνηθεί εάν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.