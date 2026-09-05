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Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες κατέστρεψαν πανό διαμαρτυρίας, εξύβρισαν τις γυναίκες και μία εξ αυτών δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο.

Η οργάνωση προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας παράλληλα την πλήρη απαγόρευση της χρήσης γαϊδουριών και μουλαριών για τη μεταφορά τουριστών στο νησί.

Η PETA προτείνει ως εναλλακτική λύση τη χρήση εξωσκελετών για την ανάβαση των σκαλοπατιών, προσφερόμενη μάλιστα να χρηματοδοτήσει τη σχετική αγορά τους.

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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στη Σαντορίνη, όταν τρεις ακτιβίστριες της PETA, σύμφωνα με την καταγγελία της οργάνωσης, δέχθηκαν επίθεση από αγωγιάτες γαϊδουριών στις σκάλες Καραβολάδες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δίνει εικόνα για όσα συνέβησαν και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

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Προσοχή- σκληρό βίντεο εικόνες

Οι τρεις γυναίκες βρίσκονταν στο σημείο στο πλαίσιο εκστρατείας για την προστασία των ζώων και κατέγραφαν με κάμερα τόσο τις ίδιες όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με την PETA, αρκετοί άνδρες προσπάθησαν να τις εμποδίσουν να συνεχίσουν τις λήψεις, καταστρέφοντας τα πανό διαμαρτυρίας που είχαν μαζί τους.

Όπως καταγγέλλει η οργάνωση, οι ακτιβίστριες εξυβρίστηκαν και οδηγήθηκαν με τη βία προς τις σκάλες, ενώ σε ορισμένες στιγμές πιέστηκαν πάνω σε τοίχο. Ένας από τους άνδρες, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, χτύπησε μία από τις γυναίκες στο πρόσωπο.

Οι ακτιβίστριες πραγματοποιούσαν τη δράση τους με στόχο να αναδείξουν τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται γαϊδουράκια και μουλάρια για τη μεταφορά τουριστών στη Σαντορίνη.

Η καταγγελία της PETA

Η PETA ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την επίθεση και κάλεσε όσους βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό να επικοινωνήσουν με την οργάνωση.

Στην ανακοίνωσή της η PETA αναφέρει:

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«Τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη εξαναγκάζονται συχνά εν μέσω καύσωνα να ανεβαίνουν τα 500 σκαλοπάτια από το Λιμάνι των Φηρών έως την Πόλη, μεταφέροντας στην πλάτη τους τουρίστες. Οι ακτιβίστριες της PETA επιδίωκαν να δείξουν με τη χρήση ρομποτικών ποδιών – τους αποκαλούμενους ως εξωσκελετούς – στους παρευρισκόμενους ταξιδιώτες και ντόπιους κατοίκους έναν εύκολο, καινοτόμο και φιλικό προς τα ζώα τρόπο ανάβασης της σκάλας. Η PETA απευθύνει ακατάπαυστα έκκληση στον δήμο και την ελληνική κυβέρνηση να απαγορεύσουν τα «γαϊδουράκια ταξί». Σε επιστολή προς τον δήμαρχο και τον πρόεδρο της λιμενικής αρχής του Δήμου Θήρας, η οργάνωση προσφέρθηκε να υποστηρίξει οικονομικά την αγορά τέτοιων εξωσκελετών για την ανάβαση σκαλοπατιών, εφόσον θέσουν τέλος στην ίππευση με γαϊδουράκια.

Η PETA θα υποβάλει μήνυση κατά των βίαιων οδηγών γαϊδουριών που επιτέθηκαν στις ακτιβίστριες. Η οργάνωση παρακαλεί τους τουρίστες και τους ντόπιους κατοίκους του νησιού που παρατήρησαν το συμβάν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

“Τα γαϊδουράκια και μουλάρια της Σαντορίνης, θύματα ακραίας εκμετάλλευσης ως τουριστικά ταξί, εξακολουθούν να ζουν μια ζωή πόνου και ταλαιπωρίας. Η βίαια αντίδραση των κατόχων γαϊδουριών κατά ειρηνικών υπερασπιστριών των δικαιωμάτων των ζώων καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης”, εξηγεί η βιολόγος Δρ Yvonne Würz, εξειδικευμένη εισηγήτρια της PETA σε θέματα σχετικά με την εκμετάλλευση των ζώων στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. “Με σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις όπως τα ρομποτικά πόδια και την προσφορά της PETA για χρηματοδότηση των πρώτων μηχανικών κατασκευών, η Σαντορίνη θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο κατά της εκμετάλλευσης των ζώων στον τουρισμό. Απευθύνουμε έκκληση στους υπεύθυνους να αδράξουν αυτή την ευκαιρία. Μόνο μια από καιρού εκπρόθεσμη απαγόρευση της συνολικής και εν γένει ίππευσης γαϊδουριών και μουλαριών στη Σαντορίνη μπορεί να θέσει ένα τέλος στην ταλαιπωρία αυτών των ζώων”.

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Οι καταγγελίες για τις συνθήκες των ζώων

Η PETA υποστηρίζει ότι γαϊδουράκια και μουλάρια χρησιμοποιούνται συχνά στη Σαντορίνη για να μεταφέρουν τουρίστες ανεβαίνοντας περισσότερα από 500 σκαλοπάτια προς την Παλιά Πόλη των Φηρών.

Σύμφωνα με την οργάνωση, από το 2018 έχουν δημοσιοποιηθεί επανειλημμένα μαρτυρίες και φωτογραφίες που καταγράφουν ζώα με εκδορές και πληγές στην κοιλιακή χώρα, τις οποίες η PETA αποδίδει σε ακατάλληλα ή φθαρμένα σαμάρια και λουριά.

Η οργάνωση κάνει επίσης λόγο για ζώα που παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο, χωρίς επαρκές νερό και σκιά, ενώ υποστηρίζει ότι ορισμένα γαϊδουράκια και μουλάρια τραυματίζονται ή σκοντάφτουν στα σκαλοπάτια.

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Σύμφωνα με την PETA, αντίστοιχες συνθήκες είχαν τεκμηριωθεί και επιβεβαιωθεί από πραγματογνώμονες το 2022.

Το 2023, η PETA μαζί με τον ελληνικό σύλλογο Ippothesis – Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών, υπέβαλαν μήνυση τόσο κατά κατόχων ζώων και οδηγών γαϊδουριών όσο και κατά τοπικών αρχών. Όπως αναφέρει η οργάνωση, μόνο εναντίον ενός κατόχου ζώου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία.

Η πρόταση για τους εξωσκελετούς

Στο πλαίσιο της εκστρατείας της, η PETA προτείνει τη χρήση εξωσκελετών ως εναλλακτική λύση για τους επισκέπτες που θέλουν να ανέβουν τις σκάλες.

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Η οργάνωση αναφέρει ως παράδειγμα ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Κίνα, όπου ταξιδιώτες μπορούσαν έναντι αμοιβής να χρησιμοποιήσουν εξωσκελετούς για να διευκολύνουν την ανάβαση στο όρος Τάι, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 7.000 σκαλοπάτια.

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Η PETA ζητά παράλληλα τη συνολική απαγόρευση της τουριστικής ίππευσης γαϊδουριών και μουλαριών στη Σαντορίνη, καθώς και τη μεταφορά των περίπου 100 ζώων που έχουν απομείνει σε ασφαλείς χώρους, όπως κατάλληλα κέντρα διάσωσης.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι τα μέτρα για την προστασία των ζώων δεν εφαρμόζονται επαρκώς και ζητά από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε αυστηρότερη προστασία τους.

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