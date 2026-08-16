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Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Σκύρο με τα εναέρια μέσα να κάνουν από νωρίς το πρωί ρήψεις για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που συνεχίζει να καίει το νησί.

Ενισχυμένες είναι από τη νύχτα και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που έφτασαν από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία, ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

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Συγκεκριμένα, στη Σκύρο μεταφέρθηκαν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΜΕΤΠΕ), έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας και τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.βΠαράλληλα, στο νησί έφτασαν και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Συνολικά, στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, μαζί με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

Προς τον οικισμό Πεύκο το μέτωπο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, χθες περί τις 16:00· πήρε γρήγορα διαστάσεις και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, τα οποία ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, κινήθηκε νότια προς Άγιο Φωκά, ενώ στη συνέχεια το μέτωπο άρχισε να «ανοίγει» ανατολικά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος, όπου δεν υπάρχουν σπίτια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι φλόγες κατευθύνονταν προς τον οικισμό Πεύκο, γι’ αυτό οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων εστιάζονται εκεί, με σκοπό να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς, ενώ το πρωί αναμένονται και εναέρια μέσα που θα συμβάλουν στο έργο της κατάσβεσης.

Χθες εκδόθηκαν δύο μηνύματα για εκκενώσεις περιοχών από το 112:

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στις 18:15 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο με κατεύθυνση προς Χώρα Σκύρου· και

στις 16:31, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

Φωτιά στο Κάτω Απρόβατο στην Άνδρο – Εστάλη 112

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην Άνδρο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα, εθελοντές ενώ ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

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Συνδρομή παρέχουν, επίσης, από υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τον δήμο και τις κοινότητες. Παράλληλα εστάλη και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος, #Άνδρος.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, #εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

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