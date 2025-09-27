Σοκ και οργή έχει προκαλέσει η φερόμενη κακοποίηση ενός δίχρονου αγοριού σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό στον Αυλώνα, με την τοπική κοινωνία να είναι συγκλονισμένη από τα γεγονότα.

Μιλώντας στο Mega, κάτοικος της περιοχής, που παρακολουθεί με αγωνία την υπόθεση, δήλωσε: «Εγώ είδα φωτογραφίες και έμεινα άφωνη. Το παιδάκι δεν είχε καθόλου μαλλιά, δεν είχε κοιμηθεί δύο βράδια και έκλαιγε. Λογικό δεν είναι; Ακόμη και να φοβηθεί ένα παιδί από ένα αυστηρό βλέμμα είναι κατανοητό. Φανταστείτε τι μπορεί να έχει υποστεί».

Όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί, το αγόρι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Μια τούφα μαλλιά είχε εξαφανιστεί από το κεφάλι του, ενώ είχε χτυπήματα και στο χείλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δασκάλα επικοινώνησε με τη μητέρα, λέγοντας ότι ο διευθυντής είχε μεταφέρει το παιδάκι στην κουζίνα του σταθμού και όταν βγήκαν, το κεφάλι του ήταν βρεγμένο. «Δεν έτρωγε ο μικρός και τον πήρε στο δωμάτιο· όταν βγήκε μετά από μισή ώρα, του έλειπαν τα μαλλιά και ήταν μούσκεμα. Το παιδί έπεσε πάνω στο τραπέζι, εξουθενωμένο από τις φωνές και τα χτυπήματα», ανέφερε η ίδια.

Η μητέρα ζήτησε εξηγήσεις από τον 54χρονο ιδιοκτήτη του παιδικού σταθμού, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ατύχημα, ενώ προσπαθούσε να συγκρατήσει το παιδί. Οι γονείς μετέφεραν το αγόρι στο «Παίδων», όπου ιατροδικαστής επιβεβαίωσε ότι είχε υποστεί βία. Ακολούθησε μήνυση κατά του ιδιοκτήτη, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει το περιστατικό.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Στον άνδρα ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη σε βαθμό πλημμελήματος και στη σύζυγό του για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Το ζευγάρι ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (30/9).